Régimen sandinista levanta firmas para cadena perpetua en Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a los secretarios políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) e instituciones estatales levantar más de medio millón de firmas para respaldar la propuesta de cadena perpetua en el país.

La recolección de miles de firmas tiene como fin respaldar la elaboración y aprobación de leyes por parte de la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que se castiguen crímenes atroces “crímenes de odio” y actividades que “atenten” contra la vida de los nicaragüenses.

En el documento, los nicaragüenses supuestamente expresan su preocupación ante el incremento de crímenes atroces, crueles, de odio, aberrantes, inhumanos, humillantes y denigrantes, que causan impacto entre la sociedad nicaragüense.

Según el periodista Miguel Mendoza, en Carazo los trabajadores públicos fueron obligados a firmar sino pierden el empleo.

Algunos medios oficialistas circularon fotografías de simpatizantes sandinistas firmando la solicitud en distintos municipios del país.

Algunos opositores denunciaron que el régimen sandinista busca castigar a toda voz disidente. Desde abril 2018, Ortega-Murillo acusa a la disidencia de cometer supuestos “crímenes de odio” en el país.

Hoy, la sancionada vicepresidenta Rosario Murillo advirtió a excarcelados políticos que deben “frenarse” “continuar batallando contra la miseria espiritual, es increíble que hay unos cuantos ahí, unos cuantos pelagatos que dice no, no hay que penar porque eso sería extender el castigo, por algo lo dirán, por algo lo dirán, estos energúmenos ,que sembraron el terror, el odio en nuestro país y nunca más, eso no se repetirá, ya lo dijo el comandante que este tipo de actos de violencia y de odio, crímenes atroces contra la vida o preparación de atrocidades contra la paz y la vida, esas personas que ya hayan sido beneficiadas con amnistías, indultos, esas personas tienen que frenarse, de todo hay en la viña del señor, que quiere atentar y seguir asentando con saña contra la vida armoniosa”, manifestó.