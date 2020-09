Encuentran muerto al joven Bryan Coronado a la orilla de un río en Matagalpa

El joven de 17 años de edad Bryan José Coronado, fue encontrado muerto a la orilla de un río en circunstancias aún no esclarecidas. El joven tenía varias horas de estar desaparecido y su cuerpo fue encontrado este sábado a la orilla del río Las Tejas 2, de Matagalpa.

No se descarta mano criminal por el testimonio de las personas que encontraron su cadáver a la orilla del ríol

"Mi hermano fue quien lo encontró en el río, fue avisar a la policía y entonces ellos vinieron a verlo a resguardarlo, nosotros pensamos que era ahogado, pues no se como fue, no sabemos nada...parece que fue asesinado y el río lo arrastró, como siempre se ha encontrado muertos, ahogados aqui, pensamos que era ahogadoo como se han encontrado varios, entonces creiamos que era ahogado, expresó Marcia María Rivas al periodista Eduardo Montenegro de NOTIMATV.

#LoÚltimo no se descarta mano criminal en la muerte del joven Bryan Coronado. La hermana de la persona que lo encontró en el río expresó que "parece que fue asesinado y el río lo arrastró" dijo a @notimatv https://t.co/7Em5TpDoc6 pic.twitter.com/4HUSTFMyrq — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) September 19, 2020

Una de las últimas publicaciones del joven fue su crítica a la liberación de más de 22 mil reos comunes, "¿De dónde viene tanta delincuencia? ¡Ah si, Esto te afecta a vos también sapito bello .x2"

Bryan estudió música en el conservatorio de música de la UPOLI, según su perfil de facebook. Cientos de mensajes dan las condolencias al jovencito quien desde las 5 de la tarde del viernes salió en su motocicleta y no regresó.

Su tío José Zeledón Molinares, escribió en el muro de facebook del joven que como familia estaban devastados "me golpeo la cabeza y el pecho tan fuerte para tratar de despertar y que todo esto fuera una pesadilla, hoy todos te lloramos. Yo te quería tanto como si fueses mi hijo, siempre te cuide y me preocupe por ti, me duele tanto no haber estado ahí para haberte salido a buscar y no irme a casa hasta encontrarte, te quiero mucho mi sobrino y que Dios te ilumine hacia al camino del descanso eterno porque se que sufristes en tus últimos momentos. Hoy tengo partido mi corazón y no dejó de llorar por ti. Que descanses en paz Mi Bryan Jose Coronado Zeledon" expresó el señor Zeledón.

Al lugar de los hechos se hizo presente la sancionada Policía sandinista y familiares del joven para identificarlo.