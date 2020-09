Dictadura Ortega Murillo manda 15 policías para intimidar a tres adultos mayores que protestaron contra leyes represivas

Al menos 15 oficiales de la sancionada policía sandinista intimidaron a tres adultos mayores que realizaron un piquete express en las afueras del periodico La Prensa para exigir la liberación de los prisioneros políticos, rechazaron el embargo millonario contra Canal 12 y 100%Noticias, así como, el proyecto de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

José Dolores Blandino “Lolo Blandino” dijo ¡Basta! de leyes represivas (Ley de regulación de Agentes Extranjeros) y demandó una reducción en los costos de los servicios básicos

En vez de proteger a la ciudadanía de la delincuencia que sus jefes liberan, reprimen a 3 ancianos...



“Basta de estar con una policía en las calles, queremos libertad no represión, no a los embargos millonarios amañados contra los medios de comunicación independientes, libertad para Nicaragua basta de reprimir”, dijo Blandino consuegro de Ortega-Murillo.

Según Blandino, la protesta fue para enviar un mensaje al régimen sandinista “estamos ejerciendo nuestro derecho”, y para los presos políticos “no los olvidamos”.

El fotoperiodista Frank Cortes con una bandera blanca de la paz protestó en favor de la libertad de los nicaragüenses y en contra de los embargos contra los medios de comunicación independientes “debemos estar claros y convencidos que es nuestro derecho de luchar protestar cívica y pacíficamente por la libertad de prensa y la libertad de expresión, no podemos seguir permitiendo que se siga aplicando reparos millonarios contra los medios de comunicación independientes”, expresó.

Cortés le preguntó a los oficiales ¿Cuál es el delito que estamos cometiendo? debido a que los agentes les tomaron fotos y videos a los manifestantes, y los empujaron dentro de las instalaciones de La Prensa.

“No nos vamos a ir porque no estamos cometiendo ningún delito, esto responde a que no quieren que como comunicadores defendamos nuestra posición, no estamos ofendiendo a nadie. La dictadura tiene miedo que nosotros salgamos pacíficamente, no estoy cometiendo ningún acto directivo con esta bandera blanca de la paz, queremos la paz, amamos la paz y por eso estamos cueste lo que cueste”, manifestó el fotoperiodista en una transmisión en vivo para el medio de comunicación Artículo 66.

El consuegro presidencial Blandino llamó a Ortega a “descansar” y promover una “transición democrática” “ es tiempo que descanses, ya es tiempo que veas a tus nietos y familia, los gobernantes debe entender que los cambios se tienen que dar y que tiene que transitar a la democracia. Ortega nunca ha ganado, el frente sandinista nunca ha ganado”, dijo.