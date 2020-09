Rosario Murillo hace propaganda y aprovecha tragedia de niñas asesinadas en Mulukukú, critican feministas

La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo anunció que entregarán una vivienda a la señora Carmen Rodríguez Dávila, madre de las niñas asesinadas en la comunidad de Lisawes, Mulukukú de la Región Autónoma Costa Caribe Norte.

“Hoy se cumplen nueve días de haber sido brutalmente asesinada las niñitas Lillian Yunielka González Rodríguez de 12 años y Blanca Marlene González Rodríguez de 10 años, abrazarnos nuevamente con su madre, madre doliente. Hoy Monseñor Pablo Smith en una misa que hizo por estas niñitas sacrificadas por un perturbado mental, un psicópata, Rosario Soza Centeno de 33 años, nos abrazamos con doña Carmen, madre doliente con esperanza en la vida eterna”, manifestó Murillo

Según Murillo, la policía actuó con rapidez para detener al autor del crimen, pese a que la madre de las menores de edad denunció que hace seis años la policía la ignoró cuando interpuso una denuncia por abuso sexual en contra de una de las infantes.

Leer más: Madre de menores asesinadas asegura que una de las víctimas fue abusada hace 6 años y policía ignoró denuncia

“Me violaron a esa niña más grande, me agarraron los trapos y se pusieron a investigarme a mí como que yo era la de la culpa”, declaró la progenitora de las niñas al medio de comunicación Notimatv.

“En los próximos días van a recibir una casita, la nueva vivienda para toda esta familia, que está llena de dolor. Imaginense lo que es perder dos hijas de una sola vez y en esas circunstancias brutales porque no solamente fueron asesinadas, sino, violadas, atacada sexualmente, por eso hemos pedido pena elevadas para quienes cometen ese tipo de crímenes que siembra dolor, es un trauma, eso nunca se olvida por eso decía imagínense lo que es perder dos criaturas de una sola vez y en esas terribles circunstancias crímenes de odio, crímenes atroces”, señaló la vicepresidenta.

Al respecto, María Teresa Blandón, Socióloga y miembro de la Corriente Feminista calificó de “propagandista” el anuncio de la sancionada vicepresidenta debido a que el régimen Ortega-Murillo intenta sacarle “ganancia” a un hecho doloroso.

“Entregar una vivienda es revictimizar y aprovecharse de la tragedia y hacer creer que el régimen está preocupado por la violencia contra las mujeres y niñas. Es cínico, ruin, ahora intentan sacarle ganancia propagandística a un hecho un doloroso” expresó Blandón a 100%Noticias.

Según la feminista, la madre de las niñas tiene derecho a la reparación, pero no sólo a una vivienda sino a una atencion terapeutica, “medios dignos de vida para que pueda resolver esa dimension” explicó.

En varias intervenciones, Murillo califica al femicida de “perturbado mental y psicópata”. Para la socióloga, Rosario Soza (agresor) no es psicópata y Murillo no quiere reconocer que en Nicaragua existe un problema endémico de violencia machista, “ese lenguaje que utiliza refleja que no entiende las causas de la violencia que tiene que ver con una cultura machista que desprecia a las mujeres, que tiene que ver con la impunidad. Insiste en ocultar las causas de la violencia, no lo hace por ignorancia sino deliberadamente”, manifestó la experta.

Leer más: Fiscalía pide 110 años de prisión para asesino de dos niñas en Mulukukú

Según Blandón, en la última década al menos 700 mujeres han sido asesinadas por femicidas que salen de una cultura machista y misógina.