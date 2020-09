La iniciativa de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que sería aprobada en los próximos días en la Asamblea Nacional, trata como extranjeros a los nacionales, violentando el artículo 16 de la constitución política de Nicaragua, analizó Guillermo Medrano, coordinador de Derechos Humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

"Inmediatamente se violenta e artículo 16 de la constitución que me dice cuáles son las personas extranjeras, nosotros como nicaragüenses no tenemos que irnos a registrar a ninguna institución como extranjeros porque no somos extranjeros, somos nicaragüenses, nacidos en Nicaragua y la constitucion nos ampara nuestro derecho" dijo Medrano en 100% Entrevistas con Lucía Pineda Ubau.

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro es unas de las 18 mil Oeneges que existen en Nicaragua, está registrada ante el Ministerio de gobernación, presenta anualmente sus informes de proyectos e ingresos con los que se ejecutó y los donantes. Con la nueva ley, estarían obligados a inscribirse en la oficina de Registros de Agentes Extranjeros, "esta iniciativa de ley no solamente criminaliza o está dirigida a afectar a una Fundación específica como la de nosotros, Fundacion Violeta Barrios de Chamorro, sino que viene a desnaturalizar todo lo que es la institución y todos los procesos organizativos que existen en Nicaragua" alertó Medrano.

Y agregó "esto te lo resumo en una palabra viene a ser una cubanización de Nicaragua". Ante esta cubanización Medrano considera que ciudadanos que se dediquen a labores de jardinería, a las asistentes del hogar, que brinden servicios por ejemplo a una persona extranjera, estarían obligados según dicha ley, a inscribirse a la oficina de Agentes extranjeros, porque el dinero que reciben de salario, viene de un extranjero que a la vez recibe un ingreso proveniente de una institución del exterior.

"Con eso tan perverso, hasta el señor que le trabaja a un consultor internacional tendría que inscribirse como agente extranjero, la señora que llega los sábados a planchar la ropa a la casa del encargado de negocio de cualquier embajada, te hablo de equis embajada, también la ley dice que debe registrarse como agente extranjero" explicó Medrano quien también criticó que la misma ley violenta el artículo 49 de la constitución política porque cercena el derecho de asociación.

"Me limita mi derecho como nicaragüense porque al estar registrado yo como un agente extranjero es como que esté renunciando a mi naturalización, me limita mi derecho de asociación, contemplado en el 49 de nuestra constitución y hasta para que nos de más escalofrío, hasta limita la libertad de culto" y prohibe las donaciones anónimas de la cual muchas personas e iglesias se ven beneficiadas. En pocas palabras criminaliza la solidaridad.

"Esto es completamente perverso y es una clara violación y lo que quieren es limitar más los espacios reducidos y cercenados, esto viene a dar el tiro de gracia para los pocos respiros que estamos recibiendo y viviendo en Nicaragua" argumentó Medrano.