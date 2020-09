Cristiana Chamorro: el poder no es eterno, embestida de leyes consolidaría unidad nacional

Cristiana Chamorro, presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, sostuvo que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo muestra su "debilidad" y "cobardía" al impulsar leyes como la instauración de la cadena perpetua y la Ley de regulación de Agentes Extranjeros que limitan los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses.

"Y ahora que más quieren? pareciera que es hacer trabajar la maquinaria gubernamental y burocracia para reprimirnos, pareciera que eso es lo que quieren hacer, como que ya no tienen nada más que administrar y quieren administrar el terror que imponen, la persecucion y limitación de los espacios" criticó Chamorro y agregó "nunca pensaba que íbamos a llegar a esta expresión de miedo del régimen, en esta ley miramos la debilidad del régimen, la cobardía de no quererse enfrentar a un proceso electoral limpio y transparente y desde ahora nos esta quitando toda la posibilidad".

Para Chamorro, el objetivo del régimen es intimidar a los ciudadanos y dejar al país totalmente aislado de los ojos de la comunidad internacional a quienes les está "poniendo una horca, como un cuchillo en la cabeza para decir que si te pasás de aqui y apoyás cualquier proceso de desarrollo y avance del país, ustedes van a ser considerados criminales" pero recordó "que a todos les llega su tiempo, el poder no es eterno, el poder no es esterno para nadie y lo hemos visto a traves de la histoira y es menos eterno para personas que se enemistan con el pueblo, para personas que reprimen de esta manera y que solo lo que estan creando es un rechazo popular inmenso como nunca" dijo durante la entrevista con Lucía Pineda.

Toda esta embestida de Ortega y Murillo podría obligar a todas las plataformas de oposición en Nicaragua a unirse. La historia ha dejado lecciones que solo unidos se ha derrocado dictaduras, como la de Somoza en 1979, la del sandinismo en 1990 y el despertar del abril del 2018, que dejó en la población una gran conciencia de recuperar la democracia, consideró Chamorro.

"La conciencia democrática más bien ha crecido y ahora estas acciones con las que ellos pretenden robarse las elecciones, que nadie participe, que no nos movilicemos, que no digamos la verdad, que no la busquemos, más bien lo que están haciendo es consolidar la unidad nacional, esa unidad que necesitamos, necesitamos una unidad de más del 70% de los nicaragüenses para poder ganar, y para poder derrotar esta tiranía terrible a la que estamos sometidos que prácticamente es de estas dos personas con sus caprichos, porque ya nadie los quiere, sólo están usando la fuerza bruta para oprimir a los nicaragüenses" manifestó Cristiana.

Chamorro quien acompañó a su madre Violeta Barrios en la difícil transición democrática en 1990 valora de positivo el esfuerzo de la Coalición Nacional, y siente que "hay mucha ansiedad nacional de ver a todo el mundo unido, pero debemos de entender que hay un pluralismo y hay una diversidad de distintos grupos y de distintas asociaciones e intereses, pero sí creo que todo lo que ha pasado hasta este momento, ha sido un buen ejercicio de conocimiento de entenderse y de llegar a puntos de consenso (...) En estos procesos...llega un momento, que ese momento es casi como te ponen en periodismo el Dead line, es decir ya todos tenemos que decidir hacia donde vamos y juntarnos, ese momento no ha llegado todavía a Nicaragua, creo yo, porque no tenemos fecha de elecciones. Cuando tengamos fecha de elecciones yo creo que va haber otra nueva dinámica y van haber más voluntades y conciencias de seguir fortaleciendo y consolidando esa unidad" mencionó.

El nombre de Cristiana Chamorro ha sonado en algunos momentos como posible candidata presidencial, y muchos hacen la similitud del tiempo y papel que le tocó asumir su madre que derrotó bajo la casilla de la UNO (Unión nacional opositora) a Daniel Ortega en 1990. Cristiana dijo que desde la Fundación que preside y en otras ONG, está apoyando el consenso, la unidad, el encuentro de vigores dispersos "buscando como podemos construir en Nicaragua un gran centro, un gran centro donde alcancen todas aquellas personas que tienen voluntad democrática".

"No tenés que estar en primera fila de la política para hacer eso, pero sí lo podés hacer desde iniciativas cívicas ciudadanas que es como las que estamos nosotros tratando de hacer, ahora yo no me adelanto a los tiempos, yo vivo el presente, el presente es el que me llama a seguir sirviendo como ciudadana nicaraguense, con responsabilidad ciudadana desde los espacios en los que estoy".

¿No descartas algun tipo de candidatura? "yo no me adelanto a los tiempos, ni me adelanto a las posibilidades, yo vivo, trabajo todos los días por las metas que me pongo y por lo que me parece que es viable y lo que puedo hacer" respondió Chamorro.

"Vamos a seguir trabajando, y si no tenemos dinero, vamos a seguir apoyando la misión que tiene la Fundación Violeta Barrios de Chamorro de mantener el oxígeno al periodismo independiente y libre", Cristiana Chamorro, Directora FVBCH



Fundación Violeta B. de Chamorro, September 24, 2020

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro fue fundada en 1997, tras terminar el período presidencial de Chamorro, desde ese entonces según Cristiana todos los informes y auditorías hechas por le Ministerio de Gobernación han salido a la "perfección" y "se ha mantenido una transparencia completa" al reportar "desde el último centavo" manifestó Cristiana quien considera que si se aprueba la Ley de Agentes extranjeros, no tendrían por qué inscribirse en dicha oficina.

"Es que nosotros no somos agentes extranjeros, o sea somos mas nicas que el pinol" manifestó Chamorro ante la medida de la dictadura que en el futuro se les puede aplicar a los diputados sandinistas que tienen sus ONGs.

"Estos diputados deberían de recapacitar porque muchos de ellos tienen organizaciones no gubernamentales que las comenzaron desde el 90 cuando perdieron el poder hicieron organizaciones....y para ellos una cárcel una prisión, impedir que los nicaragüenses trabajen en todo lo que es construcción democrática, también no les conviene porque al final ellos mismo van a ser victimas de la propia represión que están montando" expresó Chamorro Barrios.