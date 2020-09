Sandra Ramos: "no les tengo miedo, aquí vengo a dar la cara" Policías se retiran de oficinas del Movimiento María Elena Cuadra

"Aqui vengo a dar la cara, no les tengo miedo" así llegó a encarar Sandra Ramos a los Policías sandinistas que rodearon y bloquearon el ingreso al Movimiento María Elena Cuadra, una organización que apoya a las mujeres obreras en Nicaragua.

Ramos dijo que desde hace dos días la Policía la anda buscando "el María Elena Cuadra estaba preparado para esta situación, aqui no hay miedo aqui no hay que temblar, aqui venimos basados en nuestros derechos constitucionales...si andan persiguiendo el delito, aqui estamos los que hemos delinquido" increpó Ramos a los oficiales que se inmutaron de ver a la valiente Sandra Ramos, acompañada de las 30 mujeres que laboran en la ONG.

"Quién es el jefe? yo soy Sandra Ramos, estaban esperando a la administradora de la organización, aqui estoy, ¿quién es el jefe, usted es el jefe?, quiero saber ¿qué esta pasando? aqui estamos las delincuentes?" preguntaba Ramos a los policías que minutos después se retiraron.

"Ahi estaban diciendo te van a llevar presa, pues que me lleven, ¿qué voy hacer yo? si me quieren llevar, aunque esté escondida en un hueco de ahi me van a sacar, que me lleven yo no les tengo ningún miedo, los conozco, estuve adentro y sé lo que son, no les tengo miedo" retó Ramos quien dirige el Movimiento María Elena Cuadra desde hace 25 años y recordó que cuando nacieron fue sin ningún centavo, se conformaron debajo de un palo de mango y durante todos estos años se han dedicado a defender a las mujeres desempleadas, a trabajadoras de la zona franca y desde el 2018 respalda con alimentos y asesoría legal a los familiares de presas y presos políticos.

"La cárcel no come, no me va a morder, algún día saldré, aqui no hay nada eterno, y si mis compañeros se creen eternos, aqui eterno solo es Dios" le dijo a los oficiales enviados por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Ramos aseguró que este "zarpazo" lo esperaban desde hace rato "porque no tenemos pelos en las tapas para decirle a nadie lo que tenemos que decirle, sea empreario, sea gobierno, sea quien sea el que este atentando contra el derecho de las mujeres".

Doña Sandra apoya a 16 mil obreras desempleadas de la zona franca con habituallamiento, a mujeres víctimas de violencia de género. Ramos dijo que el acto de intimidación de este viernes "no les funcionó" y condenó el abuso de estar intimidando a la población.

El movimiento de mujeres cuenta actualmente con un personal de 30 féminas y 3 hombres y tiene alrededor de 25 años de existir en Nicaragua, según su directora este hecho de la sancionada policía, es un abuso de los derechos de libre organización, derecho fundamental del trabajo y del derecho a defender derechos

“Quiero dejar claro algo, el María Elena Cuadra no son esas paredes, no son las sillas, no son los escritorios, el María Elena Cuadra es un espíritu de lucha, es un espíritu de defensa de los derechos humanos de las mujeres nicaragüenses y si nos toca estar bajo un palo de mango de nuevo, por que así empezamos, lo haremos… MEC somos cada una de nosotras” enfatizó.

De igual manera la directora del Movimiento María Elena Cuadra destacó que “por una estúpida arbitrariedad por unas cabezas locas, cabezas calientes, haciendo que la gente se le voltee mas al gobierno de esos señores que les da de comer, por que a mi ellos no me dan de comer… entonces aquí no hay miedo ahí estaban diciendo te van a llevar presa pues que me lleven y que voy hacer yo, que me lleven yo no tengo ningún miedo, miedo no les tengo los conozco, estuve adentro y se lo que son, no les tengo miedo, cual es el miedo”