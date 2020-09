Jaime Navarrete es inocente, reitera familia tras audiencia de casación en Corte Suprema de Justicia

Rodrigo Navarrete tío del preso político Jaime Navarrete espera que los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia resuelvan la inocencia de su sobrino. Navarrete fue llevado a la audiencia de casación este lunes.

“Se llevó acabo la audiencia extraordinaria de casación a favor de mi sobrino, el preso político Jaime Navarrete Blandón quien fue condenado por los instrumentos del gobierno a seis años y tres meses de prisión por delitos que sabemos todos que son delitos inventados y que estamos conscientes que Jaime es completamente inocente” dijo el Rodrigo Navarrete a 100% Noticias.

La audiencia fue presidida por los magistrados Manuel Martínez Sevilla, Armando Juárez López y Armegol Cuadra López, los que no se pronunciaron, aseguró el tío del reo político por lo cual esperan que la resolución, en conformidad con el artículo 397 del código procesal penal, en un termino de 30 días después de la casación tengan puedan obtener su resolución o veredicto.

“Estoy seguro que mi sobrino Jaime Navarrete es inocente, es el primer preso político que su libertad depende de los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a estos señores les quiero dedicar unas palabas que están en la biblia… ay de aquellos que dictan leyes injustas y prescriben tiranías para apartarle del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos, para despojar a las viudas y para robar a los huérfanos” agregó Rodrigo Navarrete.

El pasado 9 de septiembre la madre del preso político Navarrete denunció que su hijo tenía serias complicaciones para respirar debido a que le fracturaron el tabique nasal y permanece en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro en Tipitapa, sin atención médica.

"Madre quiero verte quizás por última vez. Me duele mucho mi cabeza, no puedo respirar,me duele mi nariz, se baja mucho la presión por el calor ,no me sacan al sol solo una vez al mes 10 minutos encadenado", fue el mensaje que envió el preso político Jaime Enrique Navarrete a su progenitora Margine Blandón, quien tiene 14 meses de no ver a su hijo debido a que reside en Estados Unidos.

En 2018, Navarrete fue condenado por primera vez a 22 años de cárcel señalado supuestamente del homicidio de un paramilitar que andaba desmontando barricadas en barrios de Managua. Fue liberado bajo la Ley de Amnistía el 10 de junio del 2019. Luego, el 24 de julio de 2019 fue secuestrado en su casa cuando salió a tomar fotos a un grupo de personas que lo estaban grabando desde un carro. Navarrete vivía solo y su casa fue allanada por la policía el 26 de julio y supuestamente encontraron droga y un arma.