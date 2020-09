Medardo Mairena durmió en CPDH ante asedio y persecución policial en su contra

11:09 a.m.

El asedio policial contra el lider campesino Medardo Mairena, se arreció en las últimas 24 horas a tal punto que desde este lunes se refugió dentro de las instalaciones de la Comisión permanente de derechos humanos, CPDH, que ayer fue rodeado por oficiales de la sancionada policía que hasta bloquearon con una patrulla el área del garage para evitar que salieran los vehículos.

Mairena salió del lugar junto al director de la CPDH, Marcos Carmona, y se dirigieron a los juzgados de Managua para interponer un recurso en contra del accionar de la policía y para la protección de Mairena.

“Para nosotros sigue siendo una preocupación que en medio de una pandemia seguimos expuestos y que la policía sandinista sancionada no ha dejado de asediar a cada uno de los opositores, que de alguna manera hemos estado denunciado las violaciones de derechos humanos, sobre todo en las últimas semanas la represión se ha incrementado hacia los campesinos, la militarización en los territorios y no hemos parado de denunciar” mencionó Mairena.

Asimismo, destacó que en las ultimas visitas que han realizado hacia los diferentes territorios han sido asediados la mayoría de los liderazgos del movimiento campesino, así también “el día de ayer fuimos seguidos por una patrulla de la policía desconocemos cual es la razón como pueden ver estamos acá en CPDH” agregó el excarcelado político.

Al salir de las instalaciones de la CPDH el Dr. Marcos Carmona en conjunto con Medardo Mairena, fueron perseguidos por patrullas de la sancionada policía sandinista, cuando estos se dirigían a interponer un recurso de amparo por el asedio a los lidere del movimiento campesino.

“Esta es una policía que no respeta al pueblo, no respeta a la ciudadanía, no entendemos por qué están aquí, hay una patrulla bloqueando la salida de los vehículos, al fin y al cabo esa es la policía que tenemos” señaló Carmona el lunes al reclamar por la excesiva presencia policial en los alrededores de la CPDH.

Para el defensor de los derechos humanos, la intención es sembrar el miedo para silenciarlos, "es una policía poco profesional… no nos van a callar, si pensaron que nos van a callar, no van a poder vamos a seguirles diciendo lo abusadores que son, los violadores de los derechos humanos que son y definitivamente podrán utilizar cualquier ley, pero el pueblo ya decidió que quiere libertad y quieren democracia” enfatizó el Doctor Carmona quien también condenaba la iniciativa de ley de ciberdelito que tiene como objetivo censurar las redes sociales y criminalizar a los periodistas por la difusión de información.