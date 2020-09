Jueza sandinista impone multa de 7,684.58 córdobas a la periodista Kalúa Salazar

La jefa de prensa de Radio La Costeñisíma en Bluefields, Kalua Salazar, fue condenada a pagar la pena mínima por el delito de calumnia, equivalente a 7,684.58 córdobas, según la sentencia dictada por la jueza Deyanira Traña, del Juzgado Local Penal de la ciudad de Bluefields.

De acuerdo con la información obtenida la Fiscalía había solicitado la pena máxima de 300 días de multa, argumentando que la calumnia se cometió a través de un medio de comunicación.

Kalua Salazar fue declarada culpable por el delito de calumnia el pasado 23 de septiembre de 2020. Boanerges Fornos, abogado defensor de Salazar, dijo que la “declaración de culpabilidad, era algo esperado” y que esperaría la notificación de la sentencia para hacer uso del derecho a promover un recurso de apelación.

Por su parte Salazar mencionó a 100% Noticias “para mí es injusto es otro golpe a medios de comunicación, porque aún que impusieron la pena mínima, la situación económica de los medios de comunicación es crítica. No sólo van cerrado, censurado medio de comunicación, ahora nos hacen pagar o pagar” destacó Kalua.

“Esta multa no la puedo aceptar porque no he cometido delito alguno, yo solo cumplí con abrir los micrófonos a una población que tiene en derecho de denunciar a los funcionarios e instituciones públicas” enfatizó la jefa de prensa de Radio La Costeñisima a 100% Noticias.

De igual manera Fornos consideró que las pruebas evacuadas no demostraron los hechos que se querellaban y tampoco se demostró que se haya cometido un hecho delictivo.

Kalua aseguro a 100% Noticias que “este proceso al que me llevaron, no será impedimento para continuar haciendo el trabajo que hago desde los 17 años”.

Salazar fue acusada por Julia Elena Zeledón Siu, Shamia del Socorro Ruíz y Cinia Griselda Centeno de “ser víctimas del delito de Calumnia”, luego de que Radio La Costeñísima difundiera una denuncia titulada: “Se destapa Corrupción en la Alcaldía del Municipio El Rama", el pasado 04 de agosto de 2020.

Salazar es la primera periodista condenada por la dictadura de Daniel Ortega, quien ahora promueve la aprobación de una ley de ciber censura en Nicaragua.