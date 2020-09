Presos políticos anuncian huelga de hambre para este miércoles

Los presos políticos en Nicaragua anunciaron que para el día de mañana miércoles 30 de septiembre darán inició a una huelga de hambre como medida de presión en contra del régimen de Daniel Ortega, así lo dieron a conocer a través de un audio vía WhatsApp.

“Hoy es marte 29 de agosto, les decimos a todos nuestros hermanos nicaragüenses que nos están apoyando, que nosotros vamos firmes con nuestras huelgas de hambre a partir de mañana 30 de septiembres le pedimos a todos los nicaragüenses que hagan un pitazo como inicio de nuestra huelga de hambre, el primer pitazo va hacer a las 6 de la mañana ya sea en sus casas o en las calles en sus vehículos y un segundo pitazo a las 6 de tarde” pide uno d ellos presos políticos.

De igual manera hicieron un llamado a los integrantes de la Alianza Cívica a no seguir de indecisos si realmente no quieren pertenecer a la Coalición Nacional “hermanos de la Alianza… ya estamos aburridos de escuchar todos los días esa misma canción, si no van a estar unidos no lo hagan, pero no permitan que el gobierno se nos esté riendo” criticó uno de los presos políticos.

“No se han dado cuenta de que los tenemos locos. Óigannos OEA, Naciones Unidas, Unión Europe, apliquen las diferentes sanciones, nosotros estamos haciendo todo lo posible por estar siempre de pie en esta lucha, estamos todos buscando como gestionar nuestra propia salida por nuestros propios medios, así como estamos tratando de hacer esta huelga de hambre que iniciará para el día de mañana.

Asimismo, agradecieron el apoyo de sus familiares, quienes de forma incondicional han estado respaldando cada decisión que han estados tomando y finalizaron diciendo que todos los reos políticos que se encuentran en el sistema penitenciario conocido como La Modelo están de acuerdo en iniciar el día de mañana con este método de presión que es la huelga de hambre, para lograr sus salidas.