Tiktoker Kevin Monzon seguirá expresándose "ni la chayo ni ortega me pagan internet"

El tiktoker Kevin Monzon aseguró a 100% Noticias que continuará manifestándose, pese a la propuesta de ley que han dado a conocer los diputados sandinistas en representación del régimen de Daniel Ortega la que es conocida como “Ley de Ciberdelitos” o "Ley Mordaza"

“Yo voy a seguir manifestándome cívica y pacíficamente, a mí, ni la Chayo, ni Daniel me pagan mi internet para hacer y deshacer lo que yo quiera hacer y no nos pueden callar, si nos querían callar en las calles, no podemos permitir que nos callen en las redes” dijo Monzón a 100% Noticias.

Lea Además: Kevin Monzón fue amenazado por su acusador que ahora se hace víctima, juicio del tiktoker va el 8 de septiembre

De igual manera aseguró que seguirá firme en esta lucha pacífica y que no se venderá ni rendirá “yo sigo más firme que nunca y aunque esté pasando por lo que estoy pasando esta gente no me va a callar así fácilmente” continuó diciendo el tiktoker.

Se conoce que Kevin tiene más de 50 videos en la aplicación de tik tok contra Rosario Murillo y Daniel Ortega. Monzón estuvo preso, lo acusaron de amenazas a un taxista cuando fue todo lo contrario según el joven habitante del barrio Jorge Dimitrov de Managua.

Recuerde Leer: Excarcelan al tiktoker Kevin Monzón pero enfrentará una acusación por supuestas amenazas a un sandinista

Kevin es un activo opositor en la aplicación de tik tok y la mayoría de sus clips que graba son contra el régimen. Monzón fue acusado de amenazar a un sandinista, lo llevaron a una audiencia y se realizó sin la presencia de su abogada. El juez le untorgó libertad condicional y tiene que firmar todas las semanas en los juzgados.

Sin embargo Monzon denunció que el pasado 14 de julio un taxista lo siguió al salir de la universidad centroamericana UCA y casi lo mata, días después ese taxista denuncia a Monzón por amenazas cuando los hechos fueron al revés, según explicó la doctora Yonarqui Martínez, quien es defensora del tiktoker que realiza videos en contra del dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo.