Kevin Monzon: Las redes no se callan hasta que la dictadura se vaya

9:08 a.m.

"Las redes no se callan hasta que la dictadura se vaya" aseguró el tik toker Kevin Monzón en un video enviado a 100% Noticias.

“Nos querían callar en las calles y no pudieron, nos querían callar en las redes y no van a poder por que este pueblo a dicho basta” agregó Monzón, conocido como el Tiktoker, quien tiene más de 30 videos en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en esta ocasión se pronunció en contra de la ley que quieren impulsar en Nicaragua que tiene como objetivo controlar las redes sociales.

“Si tenemos que brindar nuestra vida por la libertad de nuestro pueblo, lo vamos hacer, por la liberta de nuestros presos políticos que aun siguen sufriendo por la dictadura en diferentes cárceles, tortura emocional, tortura psicológica y es por eso que vamos a seguir denunciando en nuestras redes sociales a la dictadura sandinista, basta ya de violaciones de nuestros derechos humanos que tenemos como nicaragüenses” continúa diciendo Monzon en su video.

De igual manera el Tiktoker asegura “no nos van a callar vamos a seguir denunciando todas las violaciones de nuestros derechos por que las redes no se callan hasta que la dictadura se vaya, viva Nicaragua libre”.

Kevin es un activo opositor en la aplicación de tik tok y la mayoría de sus clips que graba son contra el régimen. Monzón fue acusado de amenazar a un sandinista, lo llevaron a una audiencia y se realizó sin la presencia de su abogada. El juez le otorgó libertad condicional y tiene que firmar todas las semanas en los juzgados.

Este marte El tiktoker Kevin Monzon aseguró a 100% Noticias que continuará manifestándose, pese a la propuesta de ley que han dado a conocer los diputados sandinistas en representación del régimen de Daniel Ortega la que es conocida como “Ley de Ciberdelitos” o "Ley Mordaza".

“Yo voy a seguir manifestándome cívica y pacíficamente, a mí, ni la Chayo, ni Daniel me pagan mi internet para hacer y deshacer lo que yo quiera hacer y no nos pueden callar, si nos querían callar en las calles, no podemos permitir que nos callen en las redes” dijo Monzón a 100% Noticias.