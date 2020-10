Suspenden multimedia de Stereo Romance en Carazo Nicaragua

Radio Stereo Romance de Carazo, anunció en su página web que suspenden la producción de noticias en la página web por las dificultades económicas que enfrentan y no tienen "ningún tipo de apoyo económico" por lo cual los obliga a reducir su oferta informativa.

"Por lo que suspenderemos “temporalmente” las noticias multimedia en todas sus formas, así que Noticias Romance y los micro informativos de cada hora, ya no se transmitirán, porque no contamos con el presupuesto para el pago del personal y de la producción de los mismos" dice el comunicado de la radioemisora, una de las más visitadas en su sitio web.

"La publicación de noticias en el sitio web también queda suspendida, porque aunque el personal está dispuesto a colaborar voluntariamente para que el sitio web siga funcionando como hasta ahora, no contamos con presupuesto para la movilización de los periodistas para reportear la información" explican en la nota.

La situación es "insostenible" dicen los colegas de Stereo Romance y agradecieron la lealtad de los ciberseguidores "con todo el esfuerzo humano, ser la voz del pueblo, pero ya no podemos hablar, nuestras redes sociales, a partir de este 5 de octubre, dejarán de funcionar a toda capacidad y solo tendrán presencia limitada, al igual que las coberturas" asegura el comunicado.

La redioemisora indica que no son un partido político, "no somos oposición, somos radiodifusión – hacemos radio" y agregaron que "Nuestro periodismo es editorialmente independiente, lo que significa que establecemos nuestra propia agenda. Nadie edita a nuestro editor y nadie dirige nuestra opinión. Estamos libres de prejuicios políticos, religioso, comerciales y no estamos influenciados por propietarios, políticos o accionistas multimillonarios" expresan e invitaron a quienes quieran donar para sostener la labor informativa de Stereo Romance a depositar dinero en la cuenta del BANPRO en dólares Número 10013710001015.