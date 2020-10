Elea Valle denuncia desaparición de su hija de 12 años

La menor Meylin Valle de 12 años hija de doña Elea Valle, se encuentra desaparecida desde este domingo por la noche, así lo informó doña Valle a través de un audio que circuló vía whatsapp “está desaparecida desde el día domingo por la noche amanecer lunes nos acostamos a eso de las 9 de la noche, me levante a eso de las 10 y ella estaba acostadita me dormí, a eso de las 4 de la mañana me levante y ya no la pude encontrar” dijo Valle con voz quebrantada.

🔴URGENTE @cenidh recibió denuncia de la señora Elea Valle sobre la dasaparición de su hija de 13 años el día de hoy en horas de la madrugada. La señora Valles es beneficiaria junto a su familia de medidas cautelares (MC884-17) otorgadas por la @CIDH pic.twitter.com/VDsUCbzgfq — Cenidh (@cenidh) October 5, 2020

Según Elea la menor no se juntaba con nadie y casi ni salía a la calle, razón por la que le hace pensar que su hija se encuentra secuestrada “para mí, mi hija esta secuestra porque ella no tenía gavia con nadie, no andaba saliendo a la calle, era una niña muy apartada ella, hasta dejo su teléfono ella y me siento demasiado preocupada” manifestó la madre de Meylin valle.

“Hasta esta hora no se nadita de ella, quiero que me apoyen que lo informen por todos lados, puede ser por Matagalpa, Jinotega, Managua que donde la vea capturen a la Chinguina, pero que me apoyen en ese aspecto porque mi niña es una menor de edad… no sé de qué manera se la llevaron mi niña está desaparecida, yo quiero que me apoyen y me ayuden” dijo Elea Valle.

Elea Valle es una campesina que el 12 noviembre de 2017 perdió a su esposo, su cuñado y dos hijos, una adolescente de 16 de años y un niño de 12 años, ella responsabiliza por esa masacre contra su familia al Ejército de Nicaragua.