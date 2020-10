Paramilitar amenaza con arma al valiente Lenin Salablanca

Un paramilitar amenazó con dispararle al excarcelado político Lenín Salablanca, quien el pasado sábado partició en una reunión de la Coalición Nacional en Chontales.

Tras salir del encuentro Salablanca fue interceptado por un aproximado de cuatro paramilitares, uno de ellos con casco en la cabeza lo amenazó con su arma de fuego en presencia de la sancionada Policía sandinista.

En el video que circula en redes sociales se escucha a Salablanca decirle "esto es propiedad privada" y el paramilitar le responde con una vulgaridad. Salablanca le continuó diciendo que estaba "orgullosamente" de ser nicaragüense.

El paramilitar le dijo "andas patas arriba el cerebro" Salablanca le expresó "gracias hermano que el señor los bendiga, está bien que den su cara" y agregó "saca cualquier cosa, saca cualquier cosa" cuando ve que el hombre se puso la mano en la cintura donde tenía el arma. El paramilitar armado le dice a Salablanca que está "vaciado" o sea con miedo.

"Creo que es un acto de cobardía porque como se te ocurre decir que estáss vaciado con un arma en la mano y la otra personas está desarmada y ellos están acuerpados con la policía" argumentó Salablanca en 100% Noticias.

Salablanca recordó que "esas personas ya me habían sacado armas en Santo Tomas chontales, hace como unos 6 meses, yo los identifico porque veo al señor alto y a él. Me sacó armas como a las 7pm cuando yo andaba buscando como organizar los territorios".

Salablanca quien es reconocido excarcelado a quien la gente le tiene aprecio por su valentía, firmeza y dignidad, aseguró que los paramilitares y policías siempre lo han andado persiguiendo.

"Tengo audio de menazas de muerte, que me van a quebrar los brazos, que me van a quebrar la cara, que me van a destruir la moto" mencionó el excarcelado político quien pudo identificar a uno de los paramilitares conocido como Charlie Figueroa.

Salablanca dice que tiene más evidencias de la persecución "donde paramilitares de la alcaldia me quisieron secuestrar la vez pasada, a mi me quedaron las chachas y hasta el telefono ya que se los arrebaté. Se fueron en camiioenta color gris de la unan-de juigalpa, eso ocurrió este año como en marzo" denunció.

Para finalizar el joven opositor le envía un mensaje a los paramilitares y es que "el único mensaje que les puedo enviar es que busquen de Dios para que sea Cristo que los haga sentir lo malo que están cometiendo contra sus hermanos del pueblo".