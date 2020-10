Rosario Murillo ocupa asesinato de niña de 4 años para reiterar cadena perpetua

La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo, nuevamente ocupa un crimen atroz contra una menor de edad para reiterar la idea de la cadena perpetua en Nicaragua, cuya pena tiene que pasar por una reforma a la constitución política "cuanta razón han tenido los ciudadanos de pedir prisión de por vida para estas salvajadas" dijo Murillo.

Murillo se refirió al caso de la niña de 4 años de edad que fue violada y asesinada a escobazos por su tío y compañera de vida. Ambos confesaron el crimen atroz que ocurrió hace 11 días, pero que la policía hasta ayer admitió que ocurrieron los hechos y por 10 días mantuvo silencio sobre este caso. Los acusados son Pedro Pablo Dávila Hernández (tío de la niña) y su cónyuge Fanny del Carmen Pérez Zelaya.

"Momentos como estos, son de reflexión, indignación, de condena, de repudio y compromiso, compromiso para no dejar nunca de hacer esfuerzos para que estas humillaciones degradaciones, estas denigrantes forma de vivir desaparezcan de nuestras vidas" aseguró la vicedictadora.

Murillo quien restó credibiidad y tildó de "mitómana" a su hija Zoilamérica Ortega, cuando decidió denunciar por violación sexual a su padrastro Daniel Ortega, ahora dice que como madre siente "indignación ante esta barbarie" que le confirma que "estas conductas brutales de ninguna forma se pueden ver con naturalidad".

La vicedictadora tildó de dementes a los dos responsable del crimen atroz "fue torturada, violentada, morateada físicamente, apaleada hasta la muerte por esta pareja de personas que muestran demencia y una demencia que no se justifica de ninguna manera" refiere Murillo sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que la vincula a la quema de seis miembros de una familia en el barrio Carlos Marx, dos de ellos niños.

"Al verlos uno, al escucharlos uno, pero estas personas que no parecen seres humanos dirían o dicen en algunos hogares, estas bestias. o están locos o sencillamente no conocen el sentido de humanidad que debemos tener, pero la demencia o locura en estos casos terribles, no significa justificación" expresó quien reiteró que está prohibida la pena de muerte, pero que continuará su plan para el "castigo fuerte de prisión de por vida"

La policía sandinista, presentó dos vídeos de los interrogatorios a los acusados. En uno de los vídeos una oficial pregunta a Dávila Hernández ¿le daban maltrato a la niña? y el señalado responde “si yo le pegaba con una vara de café y en veces le pegaba con faja, pero mi esposa le pegaba con un palo de escoba y le pegaba con la faja también, la niña era malcriada”, manifestó.

“Dos veces abusé de la niña, la primera vez fue el 19 de septiembre del 2020 alrededor de las 2 de la mañana, me levanté tratando que mi esposa no escuchara, pues estaba dormida, le toqué (a la niña) sus partes íntimas, la apreté e introduje mi dedo en su parte íntima. La segunda vez, le quité su ropita y le introduje mi pene”, declaró el tío materno de la menor.

“Cuerpo examinado por médico forense del departamento de Matagalpa, dictaminó como causa de muerte: Trauma cráneo encefálico severo, presentando además signos de violencia y agresión sexual de reciente data”, expresó el Comisionado .