Sancionan a Fiscal Ana Julia Guido, Paul Oquist y Caruna en Nicaragua

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en la lista de sancionados a la Fiscal General de la República, Ana Julia Guido, Paul Oquist Kelley,Secretario de la Presidencia, junto a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional RL (CARUNA).

Según el Departamento del Tesoro Ana Julia Guido de Romero fue designada por "ser funcionaria del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionaria del Gobierno de Nicaragua en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007. Los informes alegan que Guido, el Fiscal General , formó un grupo de fiscales que trabajaron con la Policía Nacional designada para fabricar casos contra presos políticos y sus familias. Según estos informes, la unidad ha pasado los últimos dos años presentando cargos contra los presos detenidos por protestar pacíficamente, incluidos los jóvenes aguadores que fueron detenidos por entregar agua a madres de víctimas del régimen en huelga de hambre en Masaya, Nicaragua en 2019".

Paul Herbert Oquist Kelley por "ser funcionario del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionario del Gobierno de Nicaragua en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007. Oquist, el Secretario de la Presidencia, representa el Gobierno de Nicaragua a nivel internacional en una variedad de roles y juega un papel principal en la difusión de desinformación para encubrir los crímenes del régimen y las fechorías de horribles abusos a los derechos humanos. En numerosas entrevistas con medios internacionales de habla inglesa y en reuniones con representantes extranjeros, Oquist ha difundido las falsas narrativas y propaganda del régimen de Ortega. Además, Oquist ha defendido el caso de los Ortega a nivel internacional con un flujo incesante de mentiras para ocultar o justificar los abusos del régimen".

La siguiente entidad se ha agregado a la lista de la OFAC, fue la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional RL (CARUNA) por tratarse de "una institución financiera que opera a diferencia de los bancos tradicionales y no está sujeta a la supervisión regulatoria tradicional, fue designada por haber asistido materialmente, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios en apoyo de Banco Corporativo, SA (Bancorp), una entidad cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con la EO 13851. Caruna ha servido como herramienta para que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, desvíe dinero del ALBA de Nicaragua, SA (Albanisa) $ 2.4 mil millones en fideicomisos petroleros y carteras de crédito. El régimen de Ortega ha utilizado estos fondos como recurso económico para mantenerse en el poder y pagar una red de mecenazgo.Tanto Bancorp como Caruna se beneficiaron de estas transferencias. Los funcionarios del régimen, incluidos los sancionados por la OFAC, se están aprovechando de la falta de supervisión regulatoria de Caruna para invertir en propiedades y proteger sus ganancias mal habidas", indica el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“El régimen de Ortega continúa abusando de los recursos del gobierno para beneficio personal de sus miembros e ignora los llamados de reforma del pueblo nicaragüense”, dijo el secretario Steven T. Mnuchin. "Esta Administración sigue comprometida con atacar al régimen de Ortega buscando y exponiendo a quienes facilitan su flagrante corrupción".

La acción de hoy, tomada de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13851, “Bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”, apunta a operaciones financieras corruptas y partidarios del régimen de Daniel Ortega.

El Jefe de la diplomacia Estadounidense Mike Pompeo escribió " Hoy Estados Unidos sancionó a Ana Julia Guido, Paul Oquist y Caruna Savings and Loan. Estados Unidos continuará tomando las medidas necesarias para apoyar al pueblo nicaragüense y presionar al régimen de Ortega para que cese la represión, respete los derechos humanos y restaure la democracia en Nicaragua"

