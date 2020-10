Mike Pompeo se refiere a sanciones impuestas a funcionarios de Ortega

El gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones a Ana Julia Guido Ochoa (Guido), Paul Oquist Kelley (Oquist) y a la Caja Rural Nacional (Caruna), de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851 (“Bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”). Estas personas y esta entidad apoyan y se benefician de las actividades corruptas y represivas del régimen de Ortega en Nicaragua.

Today the U.S. sanctioned Ana Julia Guido, Paul Oquist, and Caruna Savings and Loan. The U.S. will continue to take the necessary steps to support the Nicaraguan people and pressure the Ortega regime to cease repression, respect human rights, and restore democracy to Nicaragua.