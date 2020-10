Paramilitares agreden y hieren a Verónica Chávez de 100% Noticias en Masaya

Turbas sandinistas agredieron apedradas camioneta en la que se movilizaba Miguel Mora, Veronica Chávez, Marlon Powell en presencia de la sancionada policía sandinista. En la agresión resultó herida Chávez, quien fue trasladada de emergencia al Hospital Humberto Alvarado en Masaya.

Las turbas y paramilitares dieron persecución al vehículo en el que se transportaban.

El opositor Félix Maradiaga también denunció que fueron agredidos apedradas por turbas sandinistas, en la arremetida resultó lesionado el periodista Josué Garay, Jefe de prensa de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).

Maradiaga condenó la agresión a Mora-Chávez “Fue un reto pasar el cerco que quiso poner el régimen, de manera muy valiente las personas delegadas de la Coalición se hicieron presentes desde los diversos municipios, fue difícil pero se demostró que la gente se quiere organizar. A la salida varios vehículos fueron apedreados y recién nos estamos enterando que la esposa de Miguel Mora, Veronica Chávez fue agredida con una pedrada similar a la que tiraron a otros vehículos pero donde sólo hubo daños materiales, queremos condenar la agresión no solamente a Veronica en su calidad de periodista si no es en calidad de nicaragüense”

El periodista Luis Galeano escribió "Pndilleros y turbas del Frente Sandinista, atacaron una reunión de la Coalición Nacional en Masaya y agredieron a Verónica Chávez, esposa de Miguel Mora. Todo en los ojos de la guardia de Ortega y Murillo !¡Delincuentes, cobardes!"

Asimismo, el periodista Carlos Fernando Chamorro escribió "La agresión contra @Vero100noticias y @Coalicion_nic, y la persecución policial contra dirigentes y activistas de @AlianzaCivicaNi, demanda un reclamo nacional exigiendo libertad de reunión y movilización, libertad de prensa y de expresión, y Suspensión del estado policial ya"

El excarcelado Político Bayron Estrada calificó de "cobarde" ataque a esposa de Miguel Mora "acción cobarde, reprochable que no tiene nombre, no podemos continuar en manos de policías criminales"

