Banco Mundial y Pobreza

El Banco Mundial (BM) cambió su métrica sobre la pobreza (noviembre 2017). Hasta antes de noviembre 2017 eran pobres y pobres extremos quienes vivían con S$ 1.90 dólares por día o menos; el BM se ha actualizado: ahora tiene dos nuevos indicadores.

Ahora para el BM no ser pobre es vivir con un ingreso superior a los US$ 3.20 dólares o US$ 5.50 dólares por día según la región y país.

Por lo tanto, según el BM los nicaragüenses necesitan un ingreso superior a los US$ 3.20 dólares diarios para no ser considerado pobre, lo implica un ingreso mensual de C$ 96.0 dólares diarios por persona, equivalente, al cambio oficial, a C$ 3,328 córdobas diarios por persona.

Tomando en cuenta el promedio de personas por hogares es de 6 personas, significa que un hogar para no ser considerado pobre tiene que tener un ingreso total mensual de US$ 576 dólares mensuales o el equivalente de C$ 19,969 córdobas mensuales.

En el 2020, tomando en cuenta el método del Banco Mundial ambos datos para analizar la realidad y observando que la mayoría de los nicaragüenses devengan el salario mínimo o ejercen un trabajo informal o se encuentran en desempleo, los que nos indicaría que la pobreza en Nicaragua afectaría al 60 por ciento o más de la población.