Sancionada policía sandinista impide salida de su domicilio a Flor Ramírez

En horas de la tarde Flor Ramírez mejor conocida como la señora del Güipil denunció a través de un video el constante asedio y hostigamiento del que es víctima por parte de la sancionada policía sandinista quien hoy le impidió salir hacia la pulpería a pocos metros de su casa, razón por la cual una oficial del régimen de Daniel Ortega la tomo del brazo por la fuerza para hacer que esta regresara a su domicilio.

“A eso de la 1 y 45 de la tarde yo iba de salida… unos motorizados se bajaron en frente de mi casa yo pensé que solo era rutina, que iban a pasar o que se yo pero cuando yo salí y camine unos 15 metros hacia el norte de mi casa, la policía mujer se acercó y me dijo regrese a su casa usted no puede salir, y yo le dije que, porque no podía salir y que yo iba para la pulpería entonces ella me agarró del brazo e hizo detenerme para que no siguiera avanzando” narró Ramírez a 100% Noticias.

De igual manera señalo que “el otro policía que andaba con ella forcejearon y yo tratando de soltarme, llevaba una bolsa en mi mano derecha y en ella llevaba una ropa, unos bananos verdes y una tijera que de paso iba a cortar una tela donde una vecina siguieron forcejeando, me agredieron me arrastraron hasta la puerta de mi casa, salieron mi familia y empecé a gritar y a decirles que ellos no podían detenerme porque no tenían una orden con que hacerlo” manifestó doña Flor.

Asimismo, agregó que posterior ese hecho dos patrullas llegaron nuevamente a las fuera de su domicilio y aun a la hora de la publicación de esta nota los oficiales de la sancionada policía sandinista en la patrulla numero 878 todavía se encontraba asediando su casa de habitación.