Los diputados sandinistas dictaminaron de forma favorable la "Ley de Regulación de Agentes Extranjeros" conocida como "Ley Putín" considerada como una amenaza a la libertad de asociación, trabajo y expresión de los defensores de derechos humanos, a la prensa independiente y a la cooperación, según denuncias de diversas organizaciones internacionales.

Eurodiputados expresaron a través de una carta enviada a Daniel Ortega que esta ley "violaría, entre otros derechos, los derechos constitucionales a la privacidad de la información, el derecho al trabajo y la libertad de asociación”.

La semana pasada 609 eurodiputados votaron a favor de una resolución donde advierten a Ortega y Murillo con sanciones si aprueban la Ley de Agentes extranjeros, la Ley de ciberdelitos y Ley de delitos de odio.

La resolución en su punto ocho indica "Pide al Consejo, en vista de la persistencia de graves abusos y violaciones de los derechos humanos, que, si se aprueban las propuestas de Ley de Regulación de los Agentes Extranjeros, de Ley Especial contra la Ciberdelincuencia y de Ley contra los delitos de Odio, y el Gobierno de Nicaragua sigue sin estar dispuesto a entablar un diálogo nacional sobre una reforma electoral adecuada y persiste la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, amplíe rápidamente la lista de personas y entidades susceptibles de sanción, incluidos del Presidente y Vicepresidente, poniendo un especial cuidado en no perjudicial al pueblo de Nicaragua" dice la resolución de los eurodiputados enviada al Consejo europeo.

La Ley de Agentes Extranjeros obliga a toda persona u organización que reciba fondos del exterior a registrarse en el Ministerio de gobernación para someterse a un control financiero. Organizaciones como la CIDH (Comisión interamericana de Derechos Humanos) advirtió que esta ley "permitirá sancionar a líderes y lideresas nicaragüenses, amenazando su derecho a la libertad de expresión y asociación, a la protesta social y a participar de los asuntos públicos”.

El régimen ocupa el falso argumento de defender la independencia y soberanía de Nicaragua e impedir cualquier injerencia extranjera para regular a "personas naturales o jurídicas que respondan a intereses y financiamiento extranjero y utilicen dicho financiamiento para realizar actividades que deriven en injerencias (...) en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado”.

Esta Ley obliga a "personas naturales o jurídicas, nicaragüenses o extranjeras”, a inscribirse en el Registro e informar regularmente sobre los fondos recibidos y su uso. Así mismo inhibe de participación política a quienes son clasificados por Gobernación como Agentes Extranjeros y les prohíbe a ocupar cargos públicos y de elección popular, solo hasta un año después de dejar de ser "agentes extranjeros”. La Ley establece multas, cancelación de la personalidad jurídica, confiscaciones por la vía de intervención de fondos y bienes.

La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, trata como extranjeros a los nacionales, violentando el artículo 16 de la constitución política de Nicaragua, analizó Guillermo Medrano, coordinador de Derechos Humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

"Inmediatamente se violenta e artículo 16 de la constitución que me dice cuáles son las personas extranjeras, nosotros como nicaragüenses no tenemos que irnos a registrar a ninguna institución como extranjeros porque no somos extranjeros, somos nicaragüenses, nacidos en Nicaragua y la constitucion nos ampara nuestro derecho" dijo Medrano a 100% Noticias.

El "dictamen favorable" es de la Comisión de producción, economía y presupuesto de la Asamblea Nacional, según el borrador que tuvo a la vista 100% Noticias.