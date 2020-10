Marcos Carmona: no me inscribiré como Agente Extranjero, pero CPDH sí

CPDH, estaría obligada como institución a inscribirse como Agente Extranjero ante el Ministerio de Gobernación

La Comisión Permanente de los derechos humanos, CPDH, estaría obligada como institución a inscribirse como Agente Extranjero ante el Ministerio de Gobernación, para seguir operando en Nicaragua, aseguró en 100% Noticias, el Doctor Marcos Carmona, Secretario ejecutivo de la institución.

"Nosotros como CPDH tendríamos que inscribir a la CPDH, sin embargo desde ya te digo a titulo personal no me pienso inscribir y si me van a detener por decir la verdad, no me van a callar por una ley abusiva contra los derechos humanos" aseguró Carmona y agregó que en el caso de los trabajadores de la institución, ellos tendrían que tomar su decisión de inscribirse o no.

"Yo no soy un ciudadano de segunda categoría no me van a negar el derecho de elegir a mis candidatos, ni mi derecho de defender los derechos humanos. La CPDH está obligada a inscribirse porque CPDH recibe recursos de varias fuentes, no solo de Estado Unidos, sino de Europa también, y países que apoyan los derehcos humanos" reiteró el defensor.

Lamentó que esta Ley segrega a los nicaragüenses "es quitarnos la nacionalidad, la igualdad, el derecho a defender los derechos humanos, el derecho a opinar en políticas públicas que tengo como nicaragüense" manifestó Carmona.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos interpondría un recurso por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, que aunque está controlada por Ortega y Murillo, harán el escrito para que quede constancia del rechazo por la vía constitucional de dicha ley.

"Vamos a recurrir por inconstitucionalidad, tenemos que analizar esta situación, porque nos deja vulnerables, porque aqui el CPF (el guarda de seguridad), la muchacha que hace la limpieza se tendrán que registrar como agentes extranjeros(...)seguiremos en la lucha, con ley o sin ley, seguiremos defendiendo los derechos humanos" anunció Carmona.

Para el defensor de derechos humanos lo que el régimen dictatorial de Daniel Ortega demuestra es desesperación por la presión internacional que "viene fuerte", ya que la comunidad internacional está preocupadísima con todas las leyes que pretenden inmovilizar al pueblo de Nicaragua, periodistas, defensores de derechos humanos y fuerzas de oposición.

La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros fue aprobada con 70 votos de la aplanadora de diputados sandinistas, 17 votos en contra y 4 abstenciones.

En el objetivo de la Ley “es establecer un marco jurídico de regulación aplicable a las personas naturales o jurídicas nacionales o de otra nacionalidad que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento extranjero utilicen estos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua” según el dictamen de mayoría aprobado por diputados sandinistas.

La Ley es de aplicación discrecional y dejan la amenaza en los casos de las excepciones “en caso que las personas exceptuadas en la presente ley lleguen a realizar actividades que deriven en injerencia de personas naturales o jurídicas, gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua se aplicarán las disposiciones correspondientes de la legislación vigente”.

La diputada sandinista Irma Dávila defendió la aprobación de la Ley "El tigre está herido y está tirando manotazos, en nuestro país algunos que han venido desestabilizando pretendiendo robar la paz y la tranquilidad de las familias nicaragüenses, quieren seguir con esa desfachatez porque se roban el dinero que entra y se sacan las mantillas al sol y ahora vienen a satanizar esta ley. Esta no es una ley penal, esta no es una ley de persecución no sabemos porque brinca que les duele tanto", manifestó en el plenario.

Brooklyn Rivera del Partido Yatama se opuso a la aprobación de la iniciativa y llamó a que se aplique de forma pareja no sólo a un grupo "realmente viene a afectar la vida, la seguridad, la propiedad de los bienes de de estas comunidades cuando se plantea que los organismo de derechos humanos los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas ahora estarían expuestos a ser perseguidos, acostados, enjuiciados. Las leyes sean parejo para todos los sectores nacionales no puede ser aplicada sólo a un grupo como se suele hacer en la actualidad. Hay grupos que reciben fondos del extranjero pero como están vinculados al partido de gobierno no los vuelven a ver, se hacen de la vista gorda y estan acumulando grandes cantidades de fondos y riqueza", expuso.

"El agua caliente ya fue inventada" así justificó Walmaro Gutiérrez la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros al admitir que es una copia de otras legislaciones. Los críticos la comparan con la Ley de Agentes extranjeros de Rusia, y le llaman "La Ley Putin", aprobada en el 2012.