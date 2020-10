Miembros de Coalición Nacional denuncian agresión policial en Somoto

Ante las instalaciones de la Comisión Permanente de Derechos Humanos se hicieron presente el periodista Carlos Lacayo de Radio Corporación y otros dos ciudadanos para denunciar las recientes agresiones de la sancionada policía sandinista en Somoto mientras se encontraban en una sesión de la Coalición Nacional.

“Lo que ocurrió exactamente en mi casa fue que mientras estaban revisando los vehículos, montando a los perros, bolseando a Medardo, maltratándolo por que lo estaban insultándolo le pegan bolones lo apuntan, lo amenazan no solamente a él a todos los que andábamos de la comitiva exactamente los que andábamos en la gira de la Coalición… estábamos tomando imágenes, recurso para compartírselo a todos ustedes… en eso viene uno de los que estaban a cargo del reten y da la orden a 5 o 6 que me quiten el teléfono” dijo Lacayo.

Sin embargo, el periodista continuó narrando que trato de proteger su celular hasta que un oficial de ellos le hizo una llave en el cuello que le cortaba la respiración “hasta que vino un tipo de ellos me pasa el brazo por el cuello me hace una llave, otro me agarra el brazo izquierdo otro el derecho y dos comienzan a golpearme para que les entregue el teléfono al final me estaban asfixiando” manifestó el periodista Carlos Lacayo.

Por su parte Nelson Lorió padre del niño de 18 meses asesinado de un disparo en la cabeza el pasado 23 de junio de 2018 también denunció haber sido victima de asedio y detención ilegal de la sancionada policía sandinista este sábado cuando se conformaba la estructura de la Coalición Nacional en Managua.

“El oficial Cristian de Jesús, así se le conoce, me pidió mi cedula y al negarme por que no la andaba lo primero que me dice, que cual es mi nombre me identifico Nelson Lorió y el me dice pero tu palabra no vale y como quieres que le haga como mas me puedo identificar le dije y me pidió que me bajara del vehículo y los que iban ahí le dijeron que se retiraran del lugar para que me dejaran solo…soy el padre del niño que ustedes como institución me asesinaron el día del padre” manifestó Lorió.