Experto laboral explica que Estado de Nicaragua, dirigido por Daniel Ortega, debe indemnizar a extrabajadores de 100% Noticias

Tras la carta pública de siete extrabajadores de 100% Noticias que reclaman el pago de su liquidación, pese a que es de conocimiento público que el medio de comunicación está confiscado y fue cerrado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes ordenaron también congelar sus cuentas bancarias, el experto en derecho laboral el Doctor José Antonio López, aseguró que en el caso de 100%Noticias se invoca el Artículo 38 que establece:

"Se considera suspensión colectiva la que afecta a una parte o a la totalidad de los trabajadores de una empresa o lugar de trabajo por una de las siguientes causas no imputables al empleador:

a)La falta de materia prima;

b)El cierre de la empresa o centro de trabajo ordenado por autoridad competente de acuerdo a razones preventivas o correctivas de higiene y seguridad;

c)El cierre temporal de la empresa o centro de trabajo por razones técnicas o

económicas;

d)La fuerza mayor o caso fortuito, cuando traigan como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo. Para toda suspensión colectiva se procurará el mutuo consentimiento del empleador y los trabajadores a través de una comisión bipartita".

López recordó que luego que Mora fue encarcelado junto a Pineda Ubau, Verónica Chávez convocó a los trabajadores a una reunión en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) para explicarles los alcances legales y jurídicos del embargo contra el medio de comunicación.

“Se planteó la situación y ellos preguntaron en ese momento yo les dije esto es un caso fortuito o fuerza mayor que sale fuera del ámbito legal del empleador por qué su representante legal se encuentra preso, su jefa de prensa está presa, es decir son los representantes, vos no podés hacer una gestión sino tenés un poder especial para representar a 100% noticias. Veronica está con las manos amarradas porque no tiene esa facultad para poder hacer gestiones”, expresó.

El experto recalcó que cada uno de los trabajadores tiene derecho a su pago de sus prestaciones, pero deben de entender y comprender que es un momento excepcional “creo que por solidaridad ustedes deben de acuerpar a Verónica y a 100% Noticias. En ese momento la mayoría de los trabajadores acordaron cerrar filas con Verónica y 100% Noticias,vamos a esperar a que esto se resuelva, dijeron en su momento”.

Para aclarar la situación legal del medio de comunicación, el Doctor López leyó la resolución del Juez Sexto de Distrito Penal de Managua, Henry Morales “por los supuestos delitos de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua, se ordena clausura temporal del negocio o empresa Canal 100% Noticias o Primicias Sociedad Anónima, así como la suspensión de su licencia transmisión con la que opera la empresa televisiva canal 100% Noticias, ordena presentar la acusación en el registro de la propiedad e inmueble a nombre de 100%Noticias y embargo o secuestro preventivo de los bienes inmuebles o cualquier activo de la empresa 100% Noticias y paralizan todas las cuentas”, señaló en una entrevista a Lucia Pineda Ubau.

El experto también agregó que la periodista Verónica Chávez introdujo un recurso de amparo “le hacemos ver al tribunal de apelaciones que el Estado sobrepasó al embargar a 100% Noticias y le embargó a Veronica sus acciones porque es accionista y la acusación del Ministerio Público dice claramente que es contra Miguel Mora”. Hasta el momento el recurso de amparo no ha sido resulto, pese a que la da un plazo de 60 días para resolver.

Por otro lado, López manifestó que si los siete ex trabajadores deciden demandar a Miguel Mora deben demostrar que 100%Noticias está declarando en la Dirección General de Ingresos (DGI) y Alcaldía de Managua.

“Los derechos laborales son irrenunciables deberían de demandar subsidiariamente al Estado de Nicaragua porque lo que va a hacer Miguel Mora en juicio es decir no tengo con qué pagarle porque aquí está con esta prueba que hay una orden de un juez que embargó todo, entonces será el Estado que tenga que asumir es responsabilidad y buscar cómo pagarle a estos trabajadores y veremos si el jueves se atreve a levantar el embargo y que se regresen los bienes. Además deben demostrar que están declarando impuestos tanto a la alcaldía, INSS y DGI. La constancia aparecerá en cero porque no están declarando y está inactivo porque legalmente no está generando utilidades”, manifestó.

En septiembre, el periodista y propietario de 100%Noticias, Miguel Mora, denunció en el programa IV PODER que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la Dirección General de Ingresos (DGI), impuso un reparo ilegal por 7 millones de córdobas, pese a que el medio de comunicación fue confiscado desde diciembre 2018 por Ortega-Murillo.

Además, en el programa el periodista denunció que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) les envió un cobro por 75 mil córdobas por el periodo diciembre 2018 hasta la fecha.