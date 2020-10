Funcionarios de Sistema penitenciario niegan ingreso a los abogados de CPDH, quienes le tomaron palabra a dictador Daniel Ortega

11:35 a.m.

El dictador Daniel Ortega en su discurso de ayer instó a visitar el sistema penitenciario para constatar que las denuncias de los familiares de presos políticos son “inventadas”, motivo por el cual la Comisión Permanente de Derechos Humanos, tomaron la palabra del dictador y se presentaron al sistema penitenciario conocido como “La Modelo”.

“La Comisión Permanente de Derechos Humanos tratando de dar seguimiento a las declaraciones que ayer el presidente Ortega hizo ante los medios de comunicación y la opinión pública nacional e internacional respecto a que las puertas del sistema penitenciario están abiertas, procedimos el día de hoy a realizar una visita… teníamos como objetivo observar las instalaciones del sistema penitenciario y conversar con los presos políticos que están en el sistema y particularmente con aquellos que están en huelga sin embargo los funcionarios de la entrada, básicamente nos dijeron que todo procedimiento tiene que ser autorizados por el Ministerio de Gobernación” dijo Denis Darce de la CPDH en declaraciones del medio Boletín Ecológico.

Asimismo Darce informó que ellos llevaron cartas dirigidas a las autoridades correspondientes las cuales no fueron recibidas en el sistema penitenciario y que les dijeron que debían de ir a entregarlas al Ministerio de Gobernación “creo que hay una situación encaminada a obstaculizar siempre el accesos, vamos a ver si el Ministerio de Gobernación nos recibe, en este momento vamos para allá a dejar estas cartas y ver si realmente lo que dice el señor Ortega es cierto o nada mas es un discurso” enfatizó el abogado de la CPDH.

Por su parte la madre del preso político Jose Santos Sánchez, manifestó que “nos están mintiendo, nos están engañándonos, yo vengo porque tengo un mes de no ver a mi hijo, pido que lo saque porque el es inocente el no ha hecho nada, tiene mas de 10 meses de estar detenido injustamente yo quiero que me le den libertad a mi hijo” dijo doña Petrona madre de Sánchez.

Y es que el dictador Daniel Ortega señaló que los presos políticos "inventan" las denuncias de tortura y que se zurzan la boca como parte de las presiones para lograr su libertad.

"Ya sabemos como siempre, hay prisioneros que inventan que los están torturando" dijo Ortega e invitó a que los familiares vayan al sistema penitenciario pues las "puertas están abiertas".