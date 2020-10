“Las madres no mentimos, queremos libertad” gritaron un grupo de madres y familiares de reos políticos que llegaron al Sistema Penitenciario Jorge Navarro “La Modelo”, y quienes le tomaron la palabra al dictador Daniel Ortega, quien aseguró que las puertas de las cárceles estaban abiertas.

“Estamos aquí porque el comandante se lució que teníamos las puertas abiertas, pero venimos mostrarle a todo el mundo que no es cierto lo que él declara siempre” dijo la madre de Danny García.

La madre de García exigió su libertad “todas las causas que les han impuesto son injustas y el pueblo lo sabe, lo que pasa es que él se está haciendo el ciego” dijo.

“Que lo saquen de la 300”, “aburridos que le tomen foto a la chupeta ni la conyugal se le capea”, “libertad, libertad a los presos por luchar”, “ya venimos, le tomamos la palabra no nos dejaron entrar”, “que nos acompañe y que ahí no más elija su celda”, gritaban algunos familiares de prisioneros políticos en una transmisión en Artículo 66.

“Ya se están poniendo el nombre de nuestros familiares en las manos los funcionarios del sistema penitenciario”, denunciaron las madres, quienes responsabilizaron al sistema penitenciario si a los privados les pasaba algo. Algunos custodios y hombres de civil les tomaron fotografías y videos a los manifestantes.

La abogada de los presos políticos Yonarqui Martínez aseguró que cada una de las madres tiene el carnet de visita pero el ingreso fue negado “el juez me otorgó el derecho de poder entrar a ver a mis presos políticos como abogada acreditada por cada uno de los jueces del poder judicial, para defender a cada uno de los presos políticos, yo exijo que me dejen ver a mis defendidos ustedes tienen actas donde yo soy su abogada, déjeme entrar ¿por que si el señor presidente dice que nos dejen entrar a nosotros por que no nos van a dejar entrar? reclamó Martínez a los funcionarios.

Un funcionarios pidió los nombres de los familiares de los reos políticos pero las madres se rehusaron porque tenían temor de represalias. “Ellos tienen el acta que yo soy la abogada defensora de derecho humano. Ellos sólo quieren los datos de las personas no, nos quieren dejar entrar, sólo quieren los datos quién nos garantiza que con los datos no le van a hacer nada los presos políticos”, argumentó Martínez.

Lizeth Barrera esposa del prisionero político Marvin Rodriguez López denunció irregularidades con la entrega de la paquetería “hoy ando entregando paquetería y no lo puedo hacer de manera normal tengo que pasar por un proceso de consulta para ver si el director autoriza o no autoriza la paquetería, cada vez que voy a entregar paquetería pierdo todo el día y a veces a última hora me dicen que no me la van a recibir”.