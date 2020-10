La abogada defensora de los presos políticos Yonarqui Martínez denunció a través de su cuenta de Twitter que tras acompañar a familiares de presos políticos al penal de Tipitapa, fue víctima de asedio y amenazas de muerte, así como de persecución por parte de paramilitares y policías.

Según Martínez al retirarse del penal policías y paramilitares les dieron persecución, por tal razón señala que no pudo sacar su carro en el que se moviliza el cual querían desmantelar y apedrearlo, sin embargo, el papá de Richard Pavón, el padre el primer asesinado por la dictadura en 2018 en Tipitapa tomó la decisión de resguardar el vehículo en su domicilio, y manifestó que esta mañana ingresaron a la vivienda de Carlos Pavón de manera ilegal.

“Un despliegue de más de 200 oficiales, la entrada a la casa de don Carlos Pavón vigilada y asediada por paramilitares y funcionarios del penal. El señor de la fotografía ayer nos amenazó y hoy ingresa ilegalmente a propiedad privada. Responsabilizo Gobierno Nicaragua”.

#Loultimo| Policía y paramilitares amenazan a Yonarqui Martínez y a padre del asesinado Richard Pavón

En entrevista a 100% Noticias Martínez dijo que “responsabilizo al gobierno cualquiera cosa que me pueda pasar porque no me han dejado en paz desde ayer que salimos del penal de Tipitapa”.

Por su parte Carlos Pavón explicó a 100% Noticias que varias veces oficiales del régimen de Daniel Ortega entraron a su domicilio y que él tuvo de salir para decirles que estaban en una propiedad privada y que no podían entrar de esa manera “me dijeron que estaba equivocado y que cuidado y me echaban preso, yo temo por mi familia, por su vida y por la mía” dijo Pavón.