Fotoperiodista Frank cortez denuncia estar en casa por cárcel sin haber ninguna orden judicial

El fotoperiodista Frank Cortez denunció a través de una entrevista realizada por el periodista Miguel Mora que desde este martes ha estado siendo victima de asedio policial, los que no le permiten salir de su domicilio ni para realizar algún mandado.

“Desde el martes me tienen aquí de manera ilegal y abusiva, casa por cárcel, ahora ya dos oficiales, la 1093, vino con antimotines y policías de líneas, así como ellos, pasó otra patrulla vinieron dos motos una azul y una roja, ellos andan haciendo su trabajo, aquí no se trata de agredir, ni verbal ni físicamente esa no es la solución” dijo Cortez.

De igual manera manifestó que su trabajo únicamente es realizar fotos, videos, describir y hacer el envío de noticias y que hasta el momento no le han presentado ninguna orden “tengo casa por cárcel sin que me hayan mostrado desde el martes hasta el día de hoy una orden judicial y que tal orden diga porque delito tengo casa por cárcel y no me han mostrado ningún documento y no me dejan salir, no puedo poner el pie después de la cuneta” denunció El fotoperiodista.

Frank Cortez comentó con Miguel Mora que la última vez que realizó una protesta fue a principio de este mes exigiendo la libertad de prensa, y de expresión los que la dictadura Ortega Murillo ha cercenado “es por eso que yo he dado el rostro yo no me tapo la cara yo doy el rostro, si yo no soy delincuente, no soy drogadicto, no soy narcotraficante, ni soy traficante de armas” dijo Cortez.

Además pidió a la población de Nicaragua a no caer en el discurso de la sancionada Rosario Murillo sino que al contrario oremos por nuestro país “no caigamos en el discurso de Rosario Murillo que nos dice diabólicos, satánicos, nada no le hagamos caso a eso, eso es lo de menos” enfatizó el fotoperiodista independiente.