Bancada sandinista introdujo reforma a la Constitución Política para cadena perpetua en Nicaragua

Los diputados sandinistas introdujeron en la primera secretaria de la Asamblea Nacional la iniciativa de Ley de reforma al artículo 37 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, que busca establecer cadena perpetua para “crímenes de odio” en el país.

La reforma al artículo 37 de la Carta Magna se leerá así: Artículo 37. La pena no trasciende de la persona del condenado. No se impondrá pena o penas que aisladamente o en conjunto duren más de 30 años.

Excepcionalmente se impondrá la pena de prisión perpetua revisable para la persona condenada por delitos graves, cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional. La ley de la materia determinará irregulares regulará su aplicación.

En la iniciativa, los diputados sandinistas piden que la reforma del artículo 37 se integre al texto actual “publíquese íntegramente en la Gaceta Diario Oficial el texto refundido”.

En la exposición de motivos, los parlamentarios sandinistas argumentan que la “nación” se encuentra “preocupada y consternada” por el incremento de los “crímenes crueles, inhumanos, degradantes y de odio” que han causado “impacto, conmoción, rechazo, indignación y hastío” entre los nicaragüenses, quienes supuestamente “claman” por la aplicación de una pena excepcional para los responsables de dichos crímenes que atribuyen a “fenómenos o acciones extrañas”.

La reforma constitucional que consiste en modificar el artículo 37, en cuanto a la duración de la pena busca robustecer la “prevención”, principalmente para quienes atenten contra “la vida, la libertad indemnidad sexual y la seguridad de las personas, especialmente cuando la víctima pertenezca los grupos que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, como niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y los adultos mayores”.

La bancada sandinista argumenta que a veces se impone una pena que no corresponde con los “crímenes crueles, inhumanos, degradantes y de odio”, pese a que la víctima pertenece a los grupos de personas que se encuentra en circunstancias de vulnerabilidad.

“Merece especial atención y consideración instaurar una política criminal rigurosa, para ciertos hechos delictivos de gravedad excepcionales, que se requiere de la intensificación de la pena como como respuesta inmediata por parte del Estado para prevenir, sancionar y erradicar las primeras crueles, degradantes inhumanos y de odio”, reza la exposición de motivos.

Pese a que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretender “vender” preocupación por los últimos crímenes acaecidos contra mujeres y niños, lo cierto es que la modificación a la Constitución persigue "castigar" a toda voz disidente.

El pasado 15 de septiembre, Ortega confirmó que la propuesta será utilizada como un arma y amenaza contra opositores.

“Está lleno de odio cargados de odio, están cargados odio, resuenan odio, son criminales, cobardes, se creen intocables porque se les dio amnistía, ya se les dio la oportunidad, una amnistía pero ya no habrá otra amnistía, el pueblo pedirá cuentas”, en referencia a los opositores que fueron encarcelados injustamente a partir de la insurrección cívica en abril 2018.

“Han asesinado familias, eso es imperdonable, no hay indulto, no hay amnistía que valga. Más bien como hemos anunciado hay que fortalecer el Sistema Judicial y hay que instalar penas mayores, para crímenes de odio, para crímenes mayores como estos que se han cometido”, manifestó Ortega en su discurso.

Algunas feministas consideran que la medida de cadena perpetua no ayudará a mejorar el sistema penal el cual se encuentra deteriorado “en ningún caso eso significa mejorar el ya deteriorado sistema penal (...) No creemos que dejando a un hombre 60, 70 años en la cárcel se pueda resolver una situación que es estructural y que necesita no solo de medidas punitivas sino de medidas educativas para que se pueda erradicar la violencia machista” manifestó María Teresa Blandón de la Corriente Feminista.

La reforma a la Constitución Política se introdujo el 22 de octubre a las 8:25 de la mañana primera Secretaría de la Asamblea Nacional. La iniciativa fue firmada por todos los diputados de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).