Policía sandinista impide a periodistas de la Voz de América cobertura de actividad de opositores en hotel capitalino

El equipo periodístico de la Voz de América (VOA) en Nicaragua denunció que la sancionada policía sandinista les impidió el ingreso al hotel capitalino Holiday Inn, cuando se dirigían a dar cobertura a la “marcha de la burla” contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“La policía nos requisó los equipos y el carro; luego nos pidió documentos, hicieron llamadas por radio y nos dijeron que no podíamos ingresar”, denunció el periodista Donaldo Hernández, corresponsal de la Voz de América en redes sociales.

Este jueves el equipo de la VOA intentó ingresar al hotel Holliday Inn para dar cobertura a una actividad de la oposición. Sin embargo, la policía nos requisó los equipos y el carro; luego nos pidió documentos, hicieron llamadas por radio y nos dijeron que no podíamos ingresar. pic.twitter.com/IXNhaqLlvw — Donaldo Hernández (@donatelonica) October 29, 2020

Según Hernández, una oficial en tono de burla le dijo al periodista Houston Vado “no esté nervioso”. Mientras un grupo de civiles les tomaban fotos de diferentes ángulos.

En el hotel capitalino, la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia realizó el “Güegüense en dictadura” en la tercera edición de la “Marcha de la Burla”.

La opositora de la Unidad Nacional, Violeta Granera, denunció que desde tempranas horas la policía sandinista asedia su vivienda “yo estoy acostumbrada al asedio. No es nada, al lado de lo que pasan miles de nicaragüenses. Pero lo denuncio xq desde las 6 am están prácticamente dentro de mi casa, en mi parqueo privado. Ya les dije que se pusieran en la calle, pero no oyen ni ven”.

Yo estoy acostumbrada al asedio. No es nada, al lado de lo q pasan miles de nicaragüenses. Pero lo denuncio xq desde las 6 am están prácticamente dentro de mi casa, en mi parqueo privado. Ya les dije que se pusieran en la calle, pero no oyen ni ven. pic.twitter.com/WEKEf4JEYJ — Violeta Granera (@VioletaG) October 29, 2020

El opositor Félix Maradiaga también denunció que el hostigamiento policial en el “edificio Pellas donde se había convocado a una actividad de sátira y de huelga como forma de protesta cívica se vio abarrotado de fuerzas policiales que están revisando a personas y vehículos a su ingreso a este local”

Maradiaga expresó que es el reflejo del “miedo” de la dictadura a la resistencia ciudadana que busca formas creativas de mostrar su rechazo y descontento con el régimen.