Dos cámaras empresariales del COSEP escriben carta a Daniel Ortega donde le piden "cacao"

Empresarios buscan acercamiento con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para “retomar el rumbo del crecimiento económico” en Nicaragua, expresan en una carta que enviaron a Ortega el pasado 21 de octubre del 2020.

A 100%Noticias le filtraron la carta que envió el sector privado al régimen sandinista. La misiva es firmada por Carmen Hilleprandt, presidente de la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua (CCSN) y Marcos Pierson, presidente Cámara de Industrias de Nicaragua, (CADIN).

En la carta, ambos presidentes piden “cacao” a la dictadura Ortega-Murillo para que realice una “revisión profunda” de la Ley de Concertación Tributaria y sus reformas de marzo 2019.

“Hasta la fecha las reformas han causado el cierre de empresas pequeñas que emplean miles de nicaragüenses, así como multinacionales que generan importantes recaudaciones impuesto. Hacemos esto con el interés de que con su apoyo trabajemos en la búsqueda de una propuesta tributaria que ayude a fomentar el crecimiento económico, pues vamos a seguir generando empleo y por ende volver a crecer en los asegurados ante el INSS y continuar aportando a la sostenibilidad financiera del Estado”, reza la misiva.

El periodista Miguel Mora se comunicó con el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Michael Healy, para conocer sobre la veracidad del documento. Healy aseguró “No sabía nada de eso” y sostuvo que se comunicaría con los firmantes de la misiva.

100%Noticias intentó contactar a la presidenta de la Cámara de Comercio Carmen Hilleprandt, pero al cierre de esta publicación no logramos obtener su versión. En la misiva, los presidentes de CADIN y CCSN solicitan la revisión a la Ley de Concertación Tributaria.

“Señor Presidente, es nuestro interés continuar impulsando el crecimiento económico del país, pero necesitamos un régimen fiscal que incentive las ventas la inversión, la generación de empleo y la competitividad de los diferentes sectores económicos que compone la economía nicaragüense.

Exhortamos a su administración a realizar una revisión profunda, realista y balanceada de la reforma fiscal vigente, según lo manda a la misma reforma en su artículo sexto, a fin de que las medidas recaudatorias no afectan la competitividad y la sostenibilidad de los diferentes sectores de la economía nacional y por ende la pérdida del empleo formal, ya que de no ser así, se profundizaría y se aceleraría la recesión económica actual, con la obvia disminución de la recaudación fiscal.

Por ello, como gremiales contamos con información sobre el tema estamos trabajando recomendaciones que podemos compartir si se ve una apertura, las que funcionarían para corregir las afectaciones respectivas. Estamos seguros que se podría lograr soluciones que ayuden a retomar el rumbo del crecimiento económico del país, y por consiguiente la generación de empleo”, reza la misiva.



Tras la publicación de la misiva, el presidente de CADIN, Marcos Pierson confirmó la veracidad de la carta y aseguró que las políticas tributarias de la dictadura Ortega-Murillo causan un gran daño a las familias nicaragüenses, por eso decidieron no quedarse callados ante un "pueblo que sufre".

"Hola Miguel, es Marcos Pierson escribiéndote. Quisiera que tuviéramos una entrevista sobre esta carta mañana. Esta carta le hace ver al gobierno el daño que está causando a las familias nicaragüenses con las políticas económicas implementadas. Cómo cámaras no nos vamos a quedar callados, vamos a hacer notar el daño causado y a proponer soluciones para salvar el trabajo de miles de nicaragüenses. No hay nada que el gobierno deseara más que el que nos quedáramos callados y recolectar sus impuestos... mientras todo el pueblo sufre. Tenemos que confrontar los retos y pro activamente formular soluciones a esta desgracia económica, social y política", escribió Pierson a 100%Noticias.

En el programa IV PODER, el excarcelado político Francisco Sequeira criticó la decisión de los empresarios que buscan volver al “diálogo y consenso” con Ortega Murillo.

“Es una traición al mismo pueblo de Nicaragua, hoy querer revivir un pacto porque no aguantan por completo la presión de la misma dictadura en la parte económica, cuando los más afectados no son el Gran Capital, sino el pueblo por el desempleo, los nicaragüenses que viven el día a día, la gente tiene que trabajar para poder subsistir, son los que sufren, más estos señores al no aguantar prácticamente la presión económica que está sufriendo sus negocios y empresas pretenden retomar el modelo de consenso y de diálogo con la dictadura”, manifestó Sequeira.

El periodista y excarcelado político, Miguel Mora, expresó el “pueblo que juzgue” y aseguró que la fuente que le pasó la información expuso la acción de algunos empresarios “están quemándolos, están pidiendo cacao los empresarios están diciendo que quieren dialogar, que quieren regresar al estado de las cosas antes del 2018. Es una traición a todo el pueblo que ha sufrido por esta dictadura”, dijo Mora.