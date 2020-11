Ojo del huracán Eta toca tierra al sur de Puerto Cabezas, Nicaragua

“Extremadamente peligroso huracán ETA hace terraza justo al sur de puerto cabezas en Nicaragua”, refiere el Centro Nacional de Huracanes en su boletín número 13, sobre el avance del fenómeno en el país.

“El ojo del huracán Eta se encontraba cerca a lo largo de la costa de Nicaragua cerca de latitud 13.8 Norte, longitud 83,5 Oeste. Eta se mueve hacia el oeste cerca de 5 mph (7 km / h) A Se espera un movimiento más rápido hacia el oeste o oeste-noroeste a través del jueves temprano. Un giro hacia el norte y luego al noreste. Se pronostica la noche del jueves y el viernes. Se espera que el centro de Eta se mueva hacia el interior sobre el norte de Nicaragua. hasta el miércoles por la mañana, y luego pasar por las partes centrales de Honduras hasta el jueves por la mañana”, indica el boletín.

4 pm EST: Extremely dangerous Hurricane #Eta is making landfall just south of Puerto Cabezas, Nicaragua, with estimated maximum winds of 140 mph. For more information, visit https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/MZfFsA6iGo