Este jueves continúa juicio de tiktoker Kevin Monzón

La mañana de este jueves 5 de noviembre se realizará la continuación del juicio oral y publico del joven opositor Kevin Monzón mejor conocido como el TikToker, aseguró la Dra. Yonarqui Martínez a 100% Noticias y señaló que el pasado 27 de octubre se canceló el juicio debido a que el supuesto afectado no se presentó a los juzgados.

“En la primera comparecencia no llegó la victima quien es primordial en este juicio, nosotros abogamos a que los diferentes actores que van en contra de la justicia de este país, depongan y tomen conciencia que no se puede estar colaborando con procesos falsos, con procesos que no ayudan a la verdadera justicia en este país, sino en la condena de opositores” manifestó Martínez.

De igual manera señaló espera que los actores judiciales sean objetivos “esperamos que recapaciten todos los actores involucrados incluyendo al ministerio publico que sean objetivo y a la juez que cumpla con el trabajo que se le encomienda en cuanto a su investidura de dictar un fallo de no culpable a favor de Kevin Monzón” dijo a 100% Noticias la abogada defensora.

Por otro lado manifestó que cuentan con bastantes pruebas de descargo a favor del TikToker, “nosotros tenemos suficientes pruebas de descargo para comprobar la inocencia y haremos uso de todos los medios que la ley nos faculta para demostrar no tan solo a la juez y a la fiscalía la inocencia de Kevin sino al pueblo de Nicaragua que se debe terminar de una sola vez los procesos en contra de autoconvocados… estos son procesos antojadizos, procesos con sinnúmeros de violaciones de derechos humanos, violaciones al debido proceso, como defensora espero que se de un fallo con forme a derecho” enfatizó Yonarqui Martínez.

Es de conocimiento público que Kevin es un activo opositor en la aplicación de tik tok y la mayoría de sus clips que graba son contra el régimen Ortega Murillo.

Monzón fue acusado de amenazar a un sandinista, lo llevaron a una audiencia y se realizó sin la presencia de su abogada. El juez le otorgó libertad condicional y tiene que firmar todas las semanas en los juzgados.

Sin embargo, Monzón denunció que el pasado 14 de julio un taxista lo siguió al salir de la universidad centroamericana UCA y casi lo mata, días después ese taxista denuncia a Monzón por amenazas cuando los hechos fueron al revés, según explicó la doctora Yonarqui Martínez, quien es defensora del tiktoker que realiza videos en contra del dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo.