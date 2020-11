Juzgado notifica al periodista David Quinta tras acusación de un camarógrafo sandinista

Esta mañana el periodista independiente David Quintana directo del medio digital Boletín Ecológico, fue notificado oficialmente por el juzgado quinto local penal de Managua por el supuesto delito de injurias y calumnia en contra de Junieth Dávila y Nelson Vasquez.

Quintana explicó a 100% Noticias que hace dos meses un ex camarógrafo del oficialista canal 8 y su esposa, o sea las personas que lo están demandando, son dueños de una discoteca fue quien lo acusó junto con dos personas mas que fueron entrevistas por el periodistas, “lo que sucede es que no me habían notificado y me estaban acusando prácticamente por una entrevista que hice y por que dicen que les llame ladrón, algo que declaro mi entrevistado” dijo el periodista.

Según el periodista independiente, hasta ahora le notifican lo que significa dar curso al juicio en su contra y señaló que “la abogada María del Socorro Oviedo quien me asiste a mi junto conmigo creemos que es una clara retardación de la justicia, pero además es una estrategia para mantenerme ahí siempre pegado en los juzgados como una vil amenaza” dijo David Quintana a 100% Noticias.

“Es un proceso que yo llamaría falso, en el aspecto que yo no he injuriado a nadie, yo hice mi trabajo, hice una entrevista en vivo y directo y ahí están las pruebas” manifestó Quintana con respecto a la notificación en su contra recibida este 6 de noviembre de 2020.

El régimen de Daniel Ortega se ha dado a la tarea de hostigar, asediar, agredir y hasta judicializar a periodistas independientes que documentan las constantes violaciones de derechos humanos cometidas principalmente por el Estados de Nicaragua y sus instituciones, como la policía y el mismo complejo judicial.

El caso de David Quintana se une a los periodistas Kalua Salazar jefa de prensa de Radio la Costeñisima la que fue declarada culpable por los juzgados de Bluefields por el delito de Injurias, tras abrir los micrófonos de la radioemisora a ciudadanos de El Rama quienes denunciaron un caso de corrupción cometido por funcionarios sandinista de esa localidad.