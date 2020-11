Eurodiputado presiona para que se sancione a Ortega y Murillo, tras aprobación de leyes represivas en Nicaragua

11:28 a.m.

El Eurodiputado José Ramón Bauza a través de su cuenta de Twitter se pronunció por la aprobación en primera legislatura de la cadena perpetua en Nicaragua y cuestionó que Josep Borrell Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, aún no se pronuncia en rechazo a la aprobación de las tres leyes que según el parlamento Europeo atenta contra la libertad de expresión y libertades públicas y las que son consideras violatorias a los derechos humanos.

“Con la aprobación de la cadena perpetua en Nicaragua se completa el tridente represivo de Ortega y Murillo. Ni un solo pronunciamiento Josep Borrell hasta el momento...¿A qué espera para cumplir el mandato del Parlamento Europeo?¿Algo que decir Pelayo Castro? SOS Nicaragua” señala la publicación del eurodiputado Bauza en su cuenta de Twitter.

Y es que el pasado 20 de agosto el parlamento europeo aprobó con 609 votos a favor, una resolución de once puntos donde rechazaban la leyes de Agentes Extranjeros (Ley Putin), Ley de ciberdelitos (Ley mordaza) y leyes sobre crímenes de odio. Los eurodiputados en esta resolución pidieron sanciones para Daniel Ortega y Rosario Murillo, si aprobaban estas leyes en Nicaragua y no daban marcha atrás a la represión en contra de opositores, y si no garantizan el clima para unas elecciones libres y transparentes.

El 15 de octubre, con 70 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones, la aplanadora de diputados sandinistas aprobaron la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, conocida como Ley Putin que declara “agente extranjero” a todo aquel que reciba fondos de gobiernos o agencias extranjeras, pues esta acción la consideran “una amenaza a la seguridad del Estado”.

Dos semanas después la Asamblea Nacional dominada por diputados orteguistas, con 70 votos a favor, 16 votos en contra y cuatro abstenciones aprobaron la Ley Especial de Ciberdelitos o “Ley Mordaza” que busca sancionar a quienes publiquen "fakenews" o noticias falsas que según el régimen creen alarma y zozobra, así también perseguirían a opositores que se expresen en redes sociales.

La tercera ley represiva es la aprobada este 10 de noviembre, los diputados modifican la Constitución Política para instaurar la pena de cadena perpetua en delitos que consideren de "odio".