Daniel Ortega salió de su bunker para participar en el traspaso de mando de la Presidencia Pro Tempore de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), que estaba dirigida por el sancionado jefe del Ejército Julio César Avilés y entregó la Presidencia al ejército de República Dominicana.

Fue notorio que el dictador no sabe como utilizar las mascarillas, pues se cubre la boca y destapa su nariz.

Durante su discurso Ortega dijo que la pandemia del coronavirus fue subestimada, "lo subestimaron no nosostros, sino los países que pueden preveer que puede ocurrir, para este tipo de pandemia, nunca se preparó el mundo que tenía esta capacidad devastadora a nivel mundial y que sobre todo provocara la muerte" dijo Ortega, quien ha sido fuertemente cuestionado porque minimizó la pandemia en Nicaragua, se continuaron realizando marchas, actividades en semana santa, no hubo alivio a personas para realizar cuarentenas y no se promovía el distanciamiento social y físico.

Precisamente esta semana la Organización Panamericana para la Salud, OPS, mostró preocupación por la aglomeración de personas en los albergues en Nicaragua e hicieron un llamado a mantener las medidas de distanciamiento social, uso de mascarillas y lavado de manos, principalmente en las zonas afectadas por el huracán Eta en el Caribe Norte de Nicaragua. Según pronósticos la próxima semana se espera que ingrese el huracán Iota al caribe norte de Nicaragua, por lo que más personas podrían permanecer más tiempo en albergues.

El Director de emergencias en salud de la OPS, Ciro Ugarte, señaló que el hacinamiento y restricción de movilidad en los albergues, podrían propiciar la aparición de nuevos casos de Covid-19.

“Las medidas de distanciamiento físico para prevenir el incremento de la enfermedad en las personas que se encuentran en albergues principalmente, en aquellas que se están movilizando para brindar asistencia y los equipos de salud que también están revisando los daños y están proveyendo atención médica, a la población aplicar las medidas de distancia, uso de mascarillas, lavado de manos, en condiciones como la de un huracán la falta de agua, restricción de movimiento a las personas que están en albergues esas condiciones son más difíciles”, manifestó Ugarte en una conferencia virtual.

La OPS alertó que pueden presentarse casos de coronavirus en dichos albergues.

“Que se ha previsto en esa zona una atención especial de los equipos de salud, entre ellos la disponibilidad mayor de pruebas de coronavirus, de tal manera que es posible que cuando hagamos las pruebas en esa población se tomen las medidas adecuadas. No significa que es necesariamente por el huracán sino porque la enfermedad tiene su curso natural que cuyo riesgo se incrementa en las condiciones antes mencionadas”, enfatizó.

El Ministerio de Salud sandinista (Minsa) acumula hasta este martes 10 de noviembre un total de 5,661 personas contagiadas por Covid-19 y supuestamente 158 personas han fallecido a causa del virus en Nicaragua.

Cifras del Observatorio Ciudadano del COVID-19 registran un acumulado de 10,979 casos sospechosos verificados en Nicaragua. Hasta el 04 de noviembre, el observatorio contabiliza 2,786 muertes por neumonía o sospechosas de COVID-19.