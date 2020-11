CINCO desmiente fake news de William Grigsby

El Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO) desmintió la noticia falsa que divulgó el comentarista sandinista William Grigsby, quien señaló a la organización de recibir financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, (AECID).

En el programa Sin Fronteras que se difunde por Radio La Primerísima, Grigsby presentó documentos con los supuestos logos de AECID referidos a la cooperación en este 2020 en los que supuestamente financian a organizaciones disueltas en el 2018, entre ellas CINCO.

“La Aecid incurre en una acción ilegal. ¿Díganme si eso no es un delito? O sea, están desembolsando dinero a dos organismos que no existen", acusó Grigsby "Entonces, ¿a quiénes se lo dieron, a las personas para su bolsillo? Qué manera tienen y están estafando al pueblo español, porque ¿de qué manera pueden ellos ahora garantizar que el dinero que dieron se ejecutó para lo que ellos querían? No pueden, no se puede auditoriar eso”, continuó Grigsby.

En un comunicado, CINCO aclaró los señalamientos que realizan voceros del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo señalando supuesta donaciones hechas por organizaciones internacionales.

“Es totalmente falso que el Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO) haya recibido, NUNCA $900,000 de parte del AID. Es totalmente falso que CINCO haya recibido algún tipo de donación de parte de la Agencia Española de Cooperación (AECID), NUNCA hemos sido beneficiarios de sus programas de cooperación”, reza el comunicado.

CINCO reiteró que el 12 de diciembre 2018 fueron despojados arbitrariamente de la personería jurídica “Los informes y rendiciones de cuentas de la gestión de CINCO, hasta que fuimos despojados de nuestra personería jurídica, organización no gubernamental de forma ilegal e inconstitucional el 12 de diciembre de 2018, está en manos del Ministerio de Gobernación, a la cual estamos obligados a informar y que puede verificar cualquier tipo de información”.

El comunicado fue firmado por la Directora Ejecutiva, Sofía Montenegro y Violeta Delgado, Gerente de Proyectos.

La Cooperación Española también desmintió a Grigsby por presentar documentos “falsos” “Lamentamos la desinformación difundida por algunos medios de comunicación nicaragüenses que aseguran - utilizando documentos falsos, que incluyen logos y membretes ya obsoletos- que la AECID ha interferido en la política interna de Nicaragua”, escribieron en su cuenta oficial en Twitter.

Asimismo, Popol Na, organización cerrada y confiscada por la dictadura de Daniel Ortega en 2018, negó recibir fondos de la Cooperación Española “Hacemos del conocimiento público que los medios del régimen Ortega Murillo, están divulgando información falsa sobre Popol Na. No tenemos ningún proyecto con AECID ni en 2020, ni hace varios años atrás. Rechazamos la criminalización del derecho de asociación, la cooperación internacional y la solidaridad”, reza el comunicado.