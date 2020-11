Ojo del huracán Iota toca tierra en Haulover, Nicaragua

El ojo del Huracán “IOTA” categoría 4 tocó tierra en Haulover con vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora. El centro del ojo de “IOTA” se ubica a unos 45 km al Sur de Bilwi.

“Se desplaza a 15 km/h con rumbo al oeste, el ojo del huracán está a 45 km de Bilwi.”, expresó la sancionada Rosario Murillo.

1045 PM EST Update: Extremely dangerous Hurricane #Iota makes landfall along the coast of northeastern Honduras. More info: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/mJ4nQ2GmLy