Rosario Murillo no reconoce a niños ahogados como muertos por huracán Iota

La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo aseguró que no tienen reportes de muertos en la zona de impacto del huracán Iota en Nicaragua, pese a que se registró el fallecimiento de dos hermanitos que fueron arrastrados por las corrientes en Carazo.

“No hay registro de pérdidas y estamos trabajando, sólo una persona tuvo una herida en la cabeza, una cosa leve como consecuencia de un ladrillo que cayó de un muro de una pared una cosa gracias a Dios, menor”, dijo Murillo este mediodía.

En Santa Teresa, Carazo, medios locales reportaron que dos hermanitos fueron arrastrados por las corrientes del río La Solera debido a las fuertes precipitaciones ha dejado el paso del huracán IOTA en el territorio nacional. Al respecto, Murillo evitó relacionar el fallecimiento de los menores al fenómeno natural.

“Dos niñitos en la comunidad La Piñuela en Santa Teresa que desgraciadamente perdieron la vida en el río La Solera. Un abrazo fuertísimo a su padre Oscar Umaña y Fátima Rodríguez a quien estamos acompañando con respeto, con cariño, con solidaridad. Tenemos estos reportes de todos los días, las personas que se cruzan los ríos, las personas que no esperan a que bajen las corrientes, los ríos son engañosos y tenemos que cuidar la vida no solamente albergando si no en los caminos cuando cruzamos quebradas, río en todo momento”, dijo Murillo sobre el caso de los menores de edad.

En su intervención, Murillo informó que contabilizan 48 mil personas evacuadas en 561 albergues y al menos 33 mil brigadistas apoyando a las familias. En Tola, Rivas reportó 1,200 personas albergadas.

Asimismo, la vicepresidenta, advirtió de posibilidades de deslizamientos en zonas susceptibles.

“Ratificación de la Alerta Roja para la zona del triángulo minero y el Caribe norte, y la ratificación de la Alerta Amarilla Nacional, es un estado de emergencia nacional”, dijo la sancionada.

El Huracán Iota se degradó a tormenta tropical en su desplazamiento por el Caribe Norte de Nicaragua, informó el Centro Nacional de Huracanes, en su boletín número 17.