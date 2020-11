Funcionarios sandinistas agreden a periodistas de NOTIMATV en entierro de familias víctimas del deslave en Macizo de Peñas Blancas

Tres funcionarios de la alcaldía sandinista en Matagalpa agredieron a golpes a un equipo periodístico del medio de comunicación NOTIMATV, cuando daban cobertura al entierro de tres de las once personas que murieron soterradas en un deslizamiento de tierra en Macizo de Peñas Blancas.

En las imágenes captadas por el camarógrafo Exael Arista se evidencia la agresión de los funcionarios sandinistas quienes intentaban impedir que el equipo periodístico diera cobertura al entierro, al concluir una entrevista una de las funcionarias le dio un golpe en la boca a la reportera Flor de liz Ordóñez y le arrebató el teléfono celular violentamente, luego procedió a golpear al camarógrafo Arista.

LEER MÁS: Deslave en Macizo de Peñas Blancas dejó once muertos, nueve cuerpos fueron recuperados

La periodista Flor de liz Ordóñez expresó que los funcionarios los persiguieron y golpearon en el cementerio Samulali en el municipio de San Ramón “la mujer nos empezó a insultar nosotros hicimos caso omiso, se le tiró encima primero a nuestro camarógrafo lo golpeó, luego se tiró encima de mí y me arrebató el celular yo le dije deme mi teléfono, nosotros andamos haciendo nuestro trabajo los que no respetan son ustedes nos están insultando y todavía nos quitan el teléfono, luego amenazó con quebrar la cámara, yo le dije no haga eso porque es nuestro equipo de trabajo le quitó el plástico con el que protegemos la cámara de la lluvia y me tiró un golpe en la boca puño cerrado y después me empujó y me dijo te voy a cachimbear y me agarró de la camisa”, denunció la reportera.

LEER MÁS: Juez libera a paramilitar Abner Pineda quien le quitó la vida a ciudadano por gritar "Viva Nicaragua Libre"

El camarógrafo Exael Arista también denunció la agresión “se nos acercaron unos tipos, le arrebataron el celular a mi compañera que respetáramos el luto ajeno, nosotras andamos haciendo nuestro trabajo, arrebataron el teléfono y arremetió contra mí me golpeó en la cara y quiso arrebatarme la cámara mientras el otro está grabando”, dijo.