Damnificados reclaman por alimentos, hay 7 mil familias en albergues según Rosario Murillo

La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo informó que al menos 14 rastras salieron esta tarde hacía el triángulo minero para entregar los primeros planes techo y paquetes alimentarios para atender a las familias afectadas por los huracanes IOTA y ETA en el caribe norte de Nicaragua.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) donó 30 toneladas de arroz, 30 toneladas de frijoles, maíz, aceite y sal para las familias afectadas en el triángulo minero.

“El apoyo significativo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) que se ha dispuesto a enviar hoy mismo, los primeros planes techos para las familias de Prinzapolka, Rosita, Bonanza y Siuna y de las comunidades rurales de estos municipios. Hoy salieron muy temprano al Triángulo Minero”, explicó Murillo.

En Bilwi miles de familias claman por alimento, agua potable y asistencia humanitaria en diferentes niveles, pero el régimen sandinista decidió primero entregar planes techos en la zona más devastada por los fenómenos naturales ETA y IOTA.

“Esta mañana entregando en Bilwi 11,250 planes techos a familias en el barrio el muelle, 11,250 láminas de zinc distribuidas así, en el Barrio El Muelle 330 familias, Barrio Thelma Morales 150 familias, Barrio El Cocal 250 familias. La Comisión especial donde también hay muchos promotores solidarios para servir a la familia están entregando hoy y mañana, ahí estamos en todas partes, iniciando primero la limpieza, despeje y retorno de las familias que podían retornar a sus comunidades a sus hogares de manera segura”, detalló la vicepresidenta.

A nivel nacional, Murillo contabiliza 7 mil 98 familias albergadas que representan 35 mil 490 personas.

Comunitarios en Lamlaya en el caribe norte, detuvieron una camioneta de un funcionario público para reclamar por agua y comida “No hemos recibido ayuda con estos dos huracanes y hasta la fecha de parte del gobierno regional o territorial no nos han brindado ningún tipo de ayuda, ni un vaso de agua, tratamos de hablar con él, pero no da su cara, estamos aquí esperando, hay muchas familias sin techos, sin casa, no tiene donde vivir y los niños están sufriendo por lo menos que nos venga a mentir quién es su cara que vengan que nos regalen agua porque el agua está contaminada y el dos niños tiene no tiene que comer sin techo”, dijo un poblador.

“Estamos sin comida, techo, agua, no tenemos nada”, dijo otra mujer

“Estamos en la intemperie, el huracán botó la casa, lo que quiero pedir es que nos apoyen, no tenemos comida, no tenemos agua, no tenemos nada perdimos todo quedamos en la intemperie pedimos apoyo al gobierno”, dijo Crecencia Lorenzo.

En su intervención este mediodía, Murillo volvió apelar a la solidaridad y cooperación internacional “a los organismos, a los gobiernos, para una cooperación solidaria, una cooperación respetuosa como corresponde al respeto que merecen las familias nicaragüenses”, manifestó.