"Las láminas están bien, pero tenemos hambre "dicen damnificados en Bilwi

Pobladores de Bilwi, Puerto Cabezas, Nicaragua demandan ayuda debido a la escasez de alimentos y agua. El huracán Iota dejó serias afectacicones, hay familias en albergues y otras sin techo, pero principalmente sin comida.

“Toda la gente de abajo que se mira, tiene hambre, lloran, necesitamos ayuda internacional ¿qué está pasando? este gobierno no está capacitado para esto, lámina eso no es comida, hambre, hambre, agua no hay necesitamos ayuda” manifestó un ciudadano caribeño en declaraciones al medio Confidencial.

#Nicaragua | "Las láminas está bien, pero tenemos hambre", este es el llamado que lanzan los pobladores de Bilwi a la comunidad nacional e internacional pic.twitter.com/A9Cofr1KFC — Confidencial Nicaragua (@confidencial_ni) November 20, 2020

De igual manera manifestaron que el régimen de Daniel Ortega no les ha dicho absolutamente nada sobre como les ayudarán en esta situación “no nos han dicho nada, nada solo láminas, láminas, no genera comida, hay mucha gente que no tiene que comer, los niños no tienen agua para beber, riales no hay, trabajo no hay, Puerto Cabeza está en crisis, el pueblo indígena tiene hambre” dijo Rommer poblador de Bilwi de manera desesperada.

La situación en esta zona del caribe de Nicaragua empeora debido a la escasa ayuda humanitaria que llega a la ciudad y porque está estaría siendo distribuida con lineamientos políticos, denunciaron pobladores, según reportó Despacho 505.

“Por donde vivo hay un albergue, les llevan comida, pero no lo suficiente, esa gente quedó sin nada, sólo con lo que anda puesto, a dónde van a ir si no tienen casa”, dice la habitante de Bilwi, Azucena Hompris.

Unas 38.000 personas se encuentran en 250 albergues en Bilwi, los que están pasando diferente dificultades y necesidades, entre ellas la escasez de alimentos y agua. En un período de 13 días Bilwi fue azotado por dos potentes Huracanes de categoría 4 y 5 que dejaron grandes pérdidas materiales.