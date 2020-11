"No me doy por vencido", expresa con resistencia el periodista Jairo Castillo, quien luego de quedar desempleado hace 7 meses, le ha tocado vender en las calles de Managua tiste y pozol para llevar el sustento diario a su casa.

Castillo laboró por muchos años en Canal 10 Nicaragua y este 22 de noviembre cumpliría 7 meses de haber "culminado" su carrera en canal 10, "aún no me explico el motivo o razón, pero bien confío enn los planes que Dios tiene en mi vida", dijo Castillo en su perfil de facebook.

"Han sido 7 meses muy difíciles porque me sumé a la larga lista de desempleados en el país. Busque trabajo en diferentes empresas privadas y las puertas se me cerraron completamente, envié mi currículum a los pocos medios de comunicación independientes sin embargo aún estoy esperando esa oportunidad" manifiesta el periodista en la publicación ilustrada con fotografías con una pana en su cabeza con los productos que ahora ofrece en la calle.

Se estima que 7 de cada 10 nicaragüenses está en el desempleo o subempleo, Castillo es uno de ellos, a como puede tener trabajo hoy con remuneración fija, no lo puede tener mañana.

"Ante la falta de oportunidades laborales me aventé al trabajo informal, desde montarme una pana repleta de tiste, posol y caminar largos kilómetros por algunos barrios de Managua para llevar el sustento a mi hogar" relató el experiodista de canal 10 que cubría el área de sucesos y temas nacionales.

Indicó que "el trabajo honrado dignifica a la persona y eso pasó en mi vida. No me avergüenzo porque ese ingreso económico me lo gané con el sudor de mi frente".

"De vender posol y tiste me aventure a ofertar refrescos naturales en las afueras de DissNorte_Dissur ( por cierto mi madre hacía los ricos frescos) en Carretera Norte, ahí estuve casi un mes pero la envidia de algunos vendedores generó que me retirará de ese lugar".

Según Castillo desde hace un mes labora como cobrador de una línea de crédito de mercadería "en este drástico cambio de empleo, camino por varios barrios, aproximadamente 8 horas bajo el sol y la lluvia pero siempre con la frente en alto".

Espera no causar lástima con esta publicación, sino que cuenta su testimonio para "demostrar que a pesar de tener un título universitario no siempre tendrás las puertas abiertas a tus sueños, tienes que luchar por ellos" animó Castillo a quienes le siguen en redes sociales.

En pocas horas su testimonio tenía más de 5 mil 300 reacciones, casi mil comentarios y casi 3 mil veces compartida.