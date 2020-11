Monseñor Rolando Álvarez, propone un proyecto de nación ambiental en Nicaragua

Monseñor Rolando Álvarez propuso un proyecto de nación ambiental, tras la devastación que provocaron los huracanes Eta y Iota en el país, un plan en que cada ciudadano asuma su cuota de responsabilidad como por ejemplo evitar tirar basuras en las calles.

Según el religioso, cada día es más evidente que los ciudadanos deben tomar mayor conciencia en cuidar la “casa común” “cooperar en la recreación de la creación que conlleva el cuido de la tierra, el agua, los bosques y el aire fresco, todo desde nuestra particular condición tenemos una cuota de responsabilidad sobre los efectos que evidencian un acentuado cambio climático”, dijo.

LEER MÁS: Monseñor Silvio Báez llama a la compasión por los más necesitados y crear una sociedad justa y solidaria

Álvarez lamentó que algunos pobladores lanzan la basura desde el autobús o el vehículo, por eso insistió en que las “cosas mínimas” que hacen daño deben cambiar “somos responsable de la bolsa de plástico que se tira, la botella que sale de la ventana de un vehículo, un camión, un bus, de la basura que lamentablemente encontramos en carreteras, caminos y calles de nuestros poblados y ciudades, de una u otra forma hemos colaborado en la desaparición de las quebradas y ríos en donde juraron nuestros abuelos cada día más comunes de huracanes, deslave, desaparición de los bosques, fuentes de agua”, expresó.

El obispo considera que la destrucción o desaparición de los bosques y contaminación debe llamarnos a la “reflexión” “nuestras acciones, la extinción de la biodiversidad, la contaminación y desertificación del suelo, lo descrito nos obliga a una reflexión nacional a las invito a todos mis hermanos nicaragüenses y que nos involucra a cada uno de nosotros en un proyecto ambiental de nación, no puede haber un proyecto de nación sin tomar en cuenta como médula el medio ambiente, la ecología integral proyecto que nos permita para la futura mesera una tierra más habitable y menos contaminada”, manifestó.

LEER MÁS: Huracán Iota partió en dos a Haulover, nada quedó en pie

El líder religioso llamó a construir una “ruta ecológica” sin exclusión “estamos llamados a aportar ideas, proyectos, trabajos en conjunto, en favor de una Nicaragua más verde, trabajemos en conjunto, trabajemos en equipo, no tengamos miedo a trabajar en equipo con los demás, aunque no piensen igual a nosotros, aunque pensemos diferente hagámoslo por la salud y la vida de nuestro pueblo. La responsabilidad es de todos, no somos sólo los que estamos viviendo en este tiempo presente si no la futura generación, quien no vive para servir, no sirve para vivir”, concluyó.