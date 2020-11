Admiten acusación, mandan a juicio y giran retención migratoria contra periodista David Quintana

El juez del Jugado 5to local penal de Managua, admitió la acusación por "injurias y calumnias" en contra de periodista David Quintana, director de Boletín Ecológico y remitió a juicio oral y público para el próximo 18 de diciembre, explicó su abogada defensora María Oviedo en conferencia de prensa en las oficinas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH.

El judicial giró retención migratoria contra Quintana y no puede salir del país mientras dure el juicio.

Lea Además: Programan juicio contra el periodista David Quintana para el 24 de noviembre

“A pesar de que la abogada dio todas las razones que me asisten vamos a juicio, lo peor de este caso que es grave… me han puesto retención migratoria y me pusieron además que tengo que ir a firmaR cada 15 días, eso fue solicitado por la abogada del dueño del bar Homero y su esposa me están acusando de injurias y calumnias y el juez le dió pase a esta situación… a mi me resta decirles que el medio de comunicación Boletín Ecológico va a seguir trabajando de lado del pueblo” dijo David Quintana.

La doctora María Oviedo, interpuso un trámite de excepción y solicitó la extinción de la acción penal, "una acción penal no puede estar sujeta a una vigencia por la perpetuidad, en las injurias y calumnia establece la norma penal que el acusador, en este caso los presuntos querellantes tenían la obligación de presentar la acusación y ejercer la acción penal dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la supuesta comisión de los delitos” explicó la abogada defensora.

No Olvide Leer: Juzgado notifica al periodista David Quinta tras acusación de un camarógrafo sandinista

Desde la fecha que sucedieron los hechos hasta el día de hoy se cumplen 5 meses y 6 días y la acusación fue aceptada por el juez, “en contraversión a lo que establece la ley, a mi representado el día de hoy le fue admitida una acusación, fue remitido a juicio, le fueron impuestas la medidas cautelares totalmente desproporcionales de retención migratoria y la presentación periódica cada 15 días” reprochó Oviedo.

La defensora agregó que “en el caso de Cesar David Quintana se inició un proceso en contra de otras dos personas que también fueron acusadas por injurias y calumnias en este mismo proceso, mi representado Cesar David Quintana jamás fue notificado por el juzgado para que se hiciera presente a convocatoria de audiencia… inclusive se le fue declarado rebelde de forma arbitraria porque mi representado nunca fue notificado y para decretar la rebeldía de una persona que está siendo acusada tiene el judicial que tener constancia que mi representado recibió la cédula judicial y este no fue el caso”.

El comunicador dijo a 100% Noticias que hace dos meses un ex camarógrafo del oficialista canal 8 y su esposa, fueron quienes interpusieron la querella en su contra, solo porque él fue a cubrir la noticia de un desalojo. Ahora los desalojados y el periodista son los acusados.

No Olvide Leer: Camarógrafo sandinista acusa por calumnias al periodista David Quintana

Para la doctora María Oviedo estos actos responde a una acción más que atenta en contra de la libertad de presan en Nicaragua y en contra el periodismo independiente “es un mensaje dirigido a toda la prensa independiente por cuanto se da por admitido hechos que no son constitutivos de delitos y es contrario a lo que establece la ley… es lamentable que esto haya ocurrido… como somos un organismos de derechos humanos no solo vamos a llevar la representación legal ante los juzgados en favor de Cesar David Quintana sino que vamos a representar las denuncias correspondientes ante la CIDH y ante las Naciones Unidas” enfatizó la abogada de la CPDH, María Oviedo.