Fallece el autoconvocado Allan Acevedo, tras permanece en coma dos semanas

"Amigos les tengo muy malas noticias, mi hijo hace unos minutos acaba de fallecer" dijo Ángel Acevedo, padre de Allan

El joven autoconvocado de Jinotepe, Carazo, Allan Acevedo, falleció este domingo luego que se mantuvo dos semanas en coma en el Hospital Antonio Lenín Fonseca de Managua. Allan sufrió un accidente de tránsito que le provocó severos golpes en su cabeza.

"Amigos les tengo muy malas noticias, mi hijo hace unos minutos acaba de fallecer, yo me encuentro aqui en el Hospital, me dieron la mala noticia, que hace 2 horas le dió un paro cardíaco, trataron de reanimarlo lo más que pudieron, y falleció a las 12:00 de la media noche. Yo les agradezco a todos sus atenciones que tuvieron conmigo, esto no ha terminado, yo necesito que me ayuden con lo que puedan para darle cristiana sepultura" aseguró vía audio enviado a 100% Noticias don Ángel Acevedo, padre del joven fallecido.

Allan estuvo exiliado en Costa Rica y retornó a Nicaragua, hace dos semanas fue atropellado por un vehículo. El miércoles de esta semana don Ángel nos escribió vía whatsapp y se mostraba optimista.

"Allan está reaccionando muy bien después de la operación, esperemos en Dios, si así es dentro de dos o tres días vamos a tener mejores noticias", dijo don Ángel.

También el sábado el padre de Allan volvió a enviar otro audio, sin perder las esperanzas.

"El muchacho sigue en coma. Hoy noté que ya quiere moverse. Vi que sus ojos se movían pero sin abrirlos, tenía lágrima en sus ojos" expresó Acevedo.

Si usted tiene algún aporte para la familia de Allan Acevedo, puede contactar a su padre a este número telefónico 505-83622617