El obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, brindó un mensaje de esperanza para los nicaragüenses a quienes pidió que no se distraigan "por los cantos de sirena, por las voces altisonantes" cuando hay confusión en la sociedad.

"En Nicaragua hay mucha confusión todavía y pareciera que algunos se encargan de crear aún más confusión de la que ya hay, sin embargo el pueblo debe estar alerta, atento, vigilante. No perder de vista nunca en ningún momento, que el gran fin, la gran finalidad en una nueva Nicaragua, que es total y completamente posible, no lo dudemos, no se angustien, no pierdan la paz, no pierdan en ningún momento la certeza y seguridad que Dios va con nosotros llevando la embarcación de nuestra historia patria" dijo Álvarez.

Álvarez alentó a no caer en la distracción para que juntos "hombres y mujeres honestos y capaces sin ambiciones personales construyamos unidos un país institucional en el marco de la ley constitucional, donde se superen las visiones miopes, cortoplacistas, inmediatistas, parciales, sesgadas, grupales y partidarias, pensemos como nación".

Indicó que "Nicaragua toda entra en adviento, en espera, porque tiempos mejores vendrán para todos, por eso hoy gritamos con fuerza, convicción y seguridad, ven señor Jesús".