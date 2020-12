Félix Maradiaga dice que periodistas de canal 10 le pidieron "disculpas"

10:51 a.m.

Consultado sobre las "disculpas", Mauricio Madrigal confirmó a 100% Noticias que efectivamente "sí" le ofrecieron disculpas.

El opositor Félix Maradiaga aseguró a 100% Noticias que los periodistas de canal 10 le pidieron "disculpas" por lo que él denominó este martes como "emboscada" de canal 10, que pasaron al aire una llamada telefónica del expresidente de Nicaragua Arnoldo Alemán.

Félix Maradiaga habló con periodistas de canal 10

"Ejecutivos y periodistas de ese canal incluyendo mis amigos Mauricio Madrigal y Will Narváez se han comunicado conmigo para ofrecer disculpas por el incidente las que acepté amablemente" expresó Maradiaga.

Consultado sobre las "disculpas", Mauricio Madrigal confirmó a 100% Noticias que efectivamente "sí" le ofrecieron disculpas.

Maradiaga agregó que "mi respuesta en privado, y que ahora hago pública es que no me siento molesto con canal 10, que reitero mi aprecio y admiración a hombres y mujeres de prensa que realizan su trabajo en circunstancias adversas. También les dije que a pesar de haber sido sorprendido con la llamada de una persona sancionada por la comunidad internacional, nunca he evadido las preguntas incómodas por qué abogó por la transparencia ante toda Nicaragua".

Leer más: UNAB llama a Coalición Nacional a "repensar" estrategia de presión para salida del régimen sandinista

Maradiaga confirmó que conversó con el director de noticias Mauricio Madrigal "ambos coincidimos en la importancia de ver hacia el futuro y aprovechar los pocos espacios de prensa libre para seguir informando a la población y trabajando por una mejor Nicaragua".

Más temprano consultado sobre el tema, Mauricio Madrigal dijo que "tal vez hubo un problema de comunicación, en el sentido que no escuchó, o todo sucedió tan rápido y lo que queríamos era enriquecer el debate sobre la expulsión del partido, pero no queríamos hacer quedar mal a Maradiaga ni a ningún invitado" dijo Madrigal.

Maradiaga relató que fue invitado este martes a la revista Acción 10 en la mañana y "luego de finalizar la entrevista, quitarme el micrófono de solapa, despedirme de los entrevistadores y retirarme del set de grabación, el periodista Will Narváez me dijo que su jefe de prensa Mauricio Madrigal me pedía hacer una entrevista. Accedí a la solicitud con el mejor ánimo, suponiendo que quizás había quedado algún tema importante sin abordar. En ningún momento se me indicó que recibiría una llamada al aire de alguna persona".

Mauricio Madrigal aseguró que no le hicieron "emboscada" a Félix Maradiaga

Manifestó que "estando en vivo, sorpresivamente el canal puso en línea al ex presidente Arnoldo Alemán, quien en tono exhaltado profirió ofensas y calumnias ante su molestia por la decisión de la coalición Nacional de expulsar al PLC de dicha organización. Dije al aire y lo repito que esa llamada fue una emboscada, pero que no me molestaba responder y eso fue lo que hice, responder con la verdad".

Puede leer: Concejales y policías sandinistas agreden a concejal Francisco Zepeda de CxL

Por su parte el periodista Mauricio Madrigal aseguró que "hemos conversado con él y no está molesto, nunca le hicimos una emboscada, ni trampa, no tenemos ningún motivo para eso. Hay sectores que trataron de verlo así, y hay periodistas de otros medios que tratan de hacer caer mal al canal 10".

Según Maradiaga en el transcurso del día martes "se dió un debate en medios de comunicación sobre ética periodística y la práctica de sorprender a un entrevistado con una llamada inesperada, sin su consentimiento, luego de finalizada la entrevista. No soy periodista y por tanto no me corresponde a mí evaluar ese tema".

Reafirmó que se ha mantenido al margen de ese debate, pues su compromiso y voluntad estan enfocados en resolver los problemas nacionales que sufre la población en Nicaragua.

"En ese espíritu, he querido evitar controversias y rifi rafas que nos desenfocan de las crisis que aquejan a nuestras hermanos más pobres y vulnerables" aseveró Maradiaga.